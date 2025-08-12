Trump explica por qué Zelenski no fue invitado a Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, no fue invitado el próximo 15 de agosto a la reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, ya que lleva tres años y medio sin conseguir ningún resultado.

Zelenski "ya ha ido a muchas reuniones, lleva ahí tres años y medio y no ha pasado nada [...] quiero decir, ¿realmente quieres a alguien que haya estado haciendo eso por tres años y medio?", declaró este lunes durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Cuando le preguntaron qué representaría un buen acuerdo para acabar con el conflicto ucraniano, Trump aseguró que se trata de una situación "muy grande y compleja", por lo que no sabrá cuál es la definición de buen acuerdo hasta que lo discuta el viernes con su homólogo ruso.

"Vamos a tener una reunión con Vladímir Putin y, al final de esa reunión, probablemente en los dos primeros minutos, sepa exactamente si se puede llegar a un acuerdo o no [...] porque eso es lo que hago, hago acuerdos" insistió.

Anteriormente, se dio a conocer que la UE ha estado intentando activamente conseguir la participación de Zelenski en el encuentro. Sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca citado por CNN aseguró que, a pesar de que Washington todavía no descarta incluir a Kiev en algunas reuniones, cualquier cosa que involucre la participación de Zelenski solo ocurrirá después de que Trump y Putin se hayan reunido.