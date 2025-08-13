Presidente Maduro: "Querían convertir a Venezuela en Haití, con bandas criminales financiadas por EEUU"

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que querían convertir Venezuela en Haití, con bandas criminales financiadas por Estados Unidos (EEUU) y el narcotráfico colombiano.

"Han destruido a nuestra hermana República de Haití. Así querían con Venezuela y así lo vendían", expresó el mandatario nacional durante el acto de Fortalecimiento del Plan Cuadrantes de Paz, en el estado la Guaira.

El jefe de Estado, recordó que en tiempos atrás financiaron a bandas criminales, le proporcionaron drogas y lo quisieron vender como influencia.

"¿Ustedes recuerdan cuando ellos aplaudían diariamente a alias ‘El Coqui’? Lo hicieron famoso. Porque en general tú puedes saber, mira, en la comunidad tal, hay un delincuente alias ‘Pichichu’. Pero a ‘Pichichu’ lo conocen en esa localidad, pero ¿cómo era conocido nacional internacionalmente alias ‘El Coqui’ y la banda de la Cota 905? Porque tenían una estrategia en las redes sociales para difundirlo", precisó.

En ese sentido, el presidente recalcó que algunos sectores apostaban con que el Coqui iba a realizar unas rebelión armada y asaltar el poder por la fuerza.

Desarticulación de bandas criminales

El jefe de Estado, resaltó que su gestión ha trabajado arduamente para darticular bandas criminales en el país, como lo hicieron en la Cota 904, en Caracas.

"Lo que encontramos ahí fue candela con burrundanga, paramilitares colombianos, droga, huyeron unos por aquí, capturamos a unos por acá, pero acabamos de raíz a la banda de alias ‘El Coqu", afirmó.

Asimismo, hizo hincapié en que también se logró erradicar al "Tren de Aragua" de Venezuela y garantizar la paz.

"Por eso tiene un gran valor, lo que nuestro pueblo ha logrado de convertir a Venezuela en el año 2025 en un territorio de paz, de convivencia, de armonía y avanzando cada día", destacó.