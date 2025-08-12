Estados Unidos: Manifestantes afirman que Donald Trump usa la "emergencia criminal" para justificar la toma de control de Washington D. C.

Trump toma el control de la policía local y despliega la Guardia Nacional, acciones que, según los residentes de Washington D. C., socavan sus derechos.



La noticia fue recibida con abucheos.



12 de agosto de 2025, Washington, D.C. –El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró una "emergencia criminal" en la capital estadounidense, lo que permitió que su Departamento de Justicia asumiera el control de las fuerzas del orden locales en Washington, D.C. Simultáneamente, anunció que el Pentágono desplegaría la Guardia Nacional estadounidense en la ciudad de más de 700.000 habitantes, informó aljazeera.com.

Reunidos a pocas cuadras de distancia, con la Casa Blanca al fondo, los manifestantes estallaron en un coro de abucheos.



El Pentágono informó posteriormente que el lunes se desplegaron 800 soldados, de los cuales entre 100 y 200 apoyaban a las fuerzas del orden.



La última medida de Trump, según Keya Chatterjee, directora ejecutiva de Free DC, no fue solo otra salva contra los derechos de los residentes de la ciudad, marginados durante mucho tiempo, sino una "gran escalada".



"Esto va más allá de las palabras que se han estado usando, como 'sin precedentes' e 'inusual'", dijo Chatterjee, cuyo grupo aboga por la autodeterminación de Washington D. C.



"Esto es simplemente autoritarismo", declaró a Al Jazeera, por encima de los cánticos de la multitud.

“Representarnos a nosotros mismos”

Los derechos de los cientos de miles de residentes de Washington, D.C. han sido objeto de debate desde su fundación por el Congreso en 1790 con tierras de Maryland y Virginia.



El distrito continúa bajo la tutela directa del gobierno federal, al no haber obtenido nunca la categoría de estado. Sin embargo, mantiene cierto nivel de autonomía local según la Ley de Autonomía Local de 1973, que permite a los residentes elegir a algunos funcionarios locales. El Congreso aún revisa toda la legislación aprobada por dichos funcionarios electos y aprueba el presupuesto del distrito.



El prestigio de la ciudad como la primera ciudad de mayoría negra en EE. UU., y su actual estatus como ciudad con pluralidad negra, han añadido una dinámica racial a lo que los defensores han denunciado durante mucho tiempo como la privación sistemática de derechos de sus residentes.

El líder de los derechos civiles, el reverendo Al Sharpton, calificó la medida como "la mayor afrenta a la justicia y los derechos civiles" en un comunicado.



"Donald Trump se inspiró en su propio interés para tomar esta acción repugnante, peligrosa y despectiva", declaró Sharpton. "Llamemos a la inspiración para este ataque contra una ciudad de mayoría negra por lo que es: otro intento de distraer a su base enojada y frustrada por la gestión de los archivos de Epstein por parte de su administración".



En marzo, la alcaldesa de Washington D. C., Muriel Bowser, acordó cambiar el nombre de la Plaza Black Lives Matter, cerca de la Casa Blanca, donde se celebró la protesta del lunes, en medio de la presión de Trump y la preocupación de que se retuvieran los fondos federales.



Bowser declaró el lunes que el despliegue de la Guardia Nacional era "inquietante", pero tenía precedentes.



"Mi mensaje a los residentes es este", dijo Bowser. "Sabemos que el acceso a nuestra democracia es precario. Por eso me han escuchado a mí y a muchos otros habitantes de Washington antes que a mí abogar por la plena estadidad".

