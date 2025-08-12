Fundador de la cadena de hamburguesas "Trump" podría ser deportado tras arresto de inmigración

12 de agosto de 2025.-El dueño de restaurante texano, conocido por sus hamburguesas con la palabra "TRUMP" estampada en el pan, afirmó que las acusaciones del Departamento de Seguridad Nacional son falsas, informó El Guardian.com.

El dueño de una cadena de hamburgueserías con temática de Donald Trump en Texas se enfrenta a la deportación tras ser detenido por las autoridades de inmigración bajo el mando del presidente.

Roland Mehrez Beainy, de 28 años, entró en Estados Unidos como "visitante no inmigrante" procedente del Líbano en 2019 y debía haber salido del país antes del 12 de febrero de 2024, según declaró un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a The Guardian.

Citando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el periódico Fayette County Record de Texas informó que Beainy solicitó la regularización migratoria tras supuestamente casarse con una mujer, pero la agencia sostuvo que no hay pruebas de que hubiera vivido con ella durante el supuesto matrimonio.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) afirmó que sus agentes arrestaron a Beainy el 16 de mayo, cinco años después de que abriera el primero de varios locales de Trump Burger, y lo sometieron a un proceso migratorio, según un comunicado de la agencia.

"Bajo la actual administración, el ICE se compromete a restaurar la integridad del sistema migratorio de nuestro país, responsabilizando a todas las personas que ingresan ilegalmente al país o exceden los términos de su admisión", añadió el comunicado de la agencia.

"Esto aplica independientemente del restaurante que posea o de sus creencias políticas".

En declaraciones al Houston Chronicle, Beainy negó las acusaciones del ICE en su contra, afirmando: "El 90% de lo que dicen no es cierto". Su audiencia en el tribunal de inmigración está programada tentativamente para el 18 de noviembre.

Trump Burger captó la atención nacional después de que Beainy abriera su local original en Bellville, Texas, en 2020, el mismo año en que Trump perdió su candidatura a un segundo mandato presidencial ante Joe Biden. Repleta de recuerdos que rinden homenaje a Trump, así como de platos políticamente satíricos que atacan a sus enemigos, la cadena Beainy's se expandió a otros locales, incluyendo Houston.

Trump ganó una segunda presidencia en enero, y su administración comenzó a cumplir su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes. Los simpatizantes políticos de Trump en Estados Unidos sin papeles, al menos en muchos casos, no se han librado de esta situación.