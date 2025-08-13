Presentan ante la Corte Suprema de EEUU demanda por fraude de ConocoPhillips contra Venezuela

Credito: Web

13-08-25.-El abogado venezolano Carlos Ramírez López, introdujo este lunes 11 de agosto una demanda para “Salvar Citgo" ante la Corte Suprema de Justicia en Washington.



La misma, acusa a la empresa ConocoPhillips de incurrir en fraude procesal al ocultar un acuerdo previo de pago con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) al tiempo que también fue solicitada la ejecución de un laudo arbitral en tribunales estadounidenses.



“Entregamos el documento, la demanda. Nos dieron una especie de recibo, ahora lo que nos corresponde es esperar, confiando en Dios en que esto va a salir bien. ¡Viva Venezuela!”, expresó el derechista venezolano en un video grabado desde las afueras de la Corte.



Vale recordar que, recientemente, Ramírez explicó que el segundo argumento de su recurso certiorari se centra en el litigio entre la petrolera estadounidense y el Estado venezolano, derivado de la expropiación de activos dictada por el expresidente Hugo Chávez.



“La empresa ConocoPhillips obtuvo un laudo a su favor por 8.500 millones de dólares, pero antes de pedir su ejecución en Washington D.C., firmó en 2018 un acuerdo confidencial con el gobierno de Nicolás Maduro por 2.040 millones de dólares, de los cuales ya había recibido más de 770 millones”, aseguró Ramírez.



A pesar de ese arreglo, que suspendía la vía judicial mientras se cumplieran los pagos pactados, ConocoPhillips solicitó la ejecución del laudo en tribunales federales sin revelar el acuerdo ni los pagos recibidos. “Eso privó al tribunal de información esencial para valorar la proporcionalidad de lo que se reclamaba. Es un fraude procesal”, afirmó.



Según Ramírez, al elegir primero la vía del acuerdo privado, la empresa renunció implícitamente a continuar la ejecución inmediata del laudo conforme al convenio del CIADI y a la Convención de Nueva York. “Lo que correspondía era demandar su cumplimiento en tribunales ordinarios, no seguir por la vía arbitral ignorando lo ya pactado”, sostuvo.



Además, el abogado cuestionaron a quienes representaron a Venezuela en este proceso: “¿Por qué se ocultó ese acuerdo? ¿A dónde fueron a parar los 770 millones ya desembolsados? ¿Por qué no se exigió el cumplimiento del resto del trato?”.

