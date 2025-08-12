Alemania suspende envío de armas a Israel ante escalada en Gaza

Lanza misiles

12 de agosto de 2025.- El gobierno alemán congeló autorizaciones de exportación de armas a Israel que podrían usarse en Gaza, decisión respaldada hoy por Jens Spahn, líder de la bancada democristiana en el Bundestag.



Spahn (CDU/CSU) justificó la medida del canciller federal Friedrich Merz al señalar que la ampliación de operaciones militares israelíes agravaría el sufrimiento civil.



La decisión, anunciada el 8 de agosto, responde al plan aprobado por el gabinete israelí para expandir su control militar en Gaza, que ha dejado 61 mil 599 palestinos muertos y mas de 154 mil heridos, según autoridades locales.



Analistas ven en la medida un giro en la tradicional postura proisraelí de Berlín, aunque el gobierno insiste en que es temporal y busca presionar por soluciones humanitarias.