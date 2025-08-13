Petro llama a cancilleres latinoamericanos a reunirse ante amenazas a la región: "Quieren agredir, como en Gaza, la patria de Bolívar"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado urgente este martes a los cancilleres de América Latina para que convoquen una reunión "lo más pronto posible". La convocatoria surge en un contexto de creciente tensión y amenazas que, según el mandatario, ponen en riesgo la soberanía regional.

Durante la ceremonia de ascenso de generales de la Policía Nacional colombiana, Petro expresó con firmeza su preocupación. "Nos han amenazado, porque quieren agredir, como en Gaza, la patria de Bolívar", afirmó, en referencia a posibles ataques que afectarían la estabilidad política y social en la región.

La frase de Petro alude a la historia de Simón Bolívar, figura clave en la independencia latinoamericana, y sugiere que la región enfrenta riesgos similares a conflictos internacionales violentos y prolongados, como el de Gaza.

Este llamado a la acción busca promover la unidad y coordinación entre los países latinoamericanos para defender la paz y la integridad territorial frente a amenazas externas e internas.

El mensaje de Petro subraya la importancia de una respuesta conjunta de la diplomacia regional para proteger los intereses y la seguridad de América Latina.

El líder colombiano se mostró decidido a fortalecer la colaboración entre naciones vecinas en materia de seguridad, diplomacia y defensa.