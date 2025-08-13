Venezuela protesta inicio de operaciones de ExxonMobil en Bloque Stabroek

Venezuela presentó este martes ante el gobierno de la República Cooperativa de Guyana, su más enérgica protesta, a través de una nota verbal, por «el inicio de operaciones del buque flotante de producción, almacenamiento y descarga One Guyana, en el Bloque Stabroek, por parte de la transnacional ExxonMobil«.

A través de un comunicado, la Cancillería reiteró que «dichas operaciones se realizan en un área marítima pendiente de delimitación entre ambos Estados, lo que las convierte en ilegales según el Derecho Internacional, al vulnerar el principio de abstenerse de realizar actos que alteren la situación».

«El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela advierte a ExxonMobil y a cualquier otra empresa que pretenda participar en actividades de exploración o explotación en dichas aguas que tales acciones pueden acarrear consecuencias políticas y jurídicas», señala el texto.

El Gobierno nacional ratificó su llamado al Gobierno de Guyana «a cesar inmediatamente estas operaciones y a retomar el camino del diálogo directo a efectos de preservar la paz y estabilidad de toda la región caribeña».

Venezuela dejó claro que se reserva el ejercicio de todos los derechos que le corresponden, haciendo uso de todos los recursos y capacidades que le otorga el Derecho Internacional para la defensa de su soberanía e integridad territorial.