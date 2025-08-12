(VIDEO) Lograda excarcelación de Martha Lía Grajales la noche del martes 12

Informaciones de varias fuentes noticiosas (entre éstas La Iguana), reportaron la excarcelación de la activista de Derechos Humanos Martha Lía Grajales en la noche del 12 de agosto y el anuncio de que sería enjuiciada en libertad o bajo medidas cautelares; detalles por confirmar, cuando aún no ha aparecido una declaración oficial de la organización SurGentes al respecto. El medio La Iguana publicó que "una fuente allegada al sistema de justicia informó que el Ministerio Público solicitó una revisión de medida a favor de la ciudadana Martha Lía Grajales, quien fue entregada a sus familiares y se encuentra a esta hora en su casa". "Grajales seguirá su juicio en libertad en base a la investigación en curso con los elementos de convicción correspondientes recabados por el sistema de justicia venezolano." El propio Ministerio Público que presentó las acusaciones contra la activista de izquierda habría solicitado la medida, aunque manteniendo los señalamientos imputados. Fuertes reacciones solidarias, reclamos al gobierno e instituciones venezolanas, y manifestaciones de preocupación, tanto en el seno del chavismo como en movimientos opositores de izquierda, movimientos sociales y organizaciones o personalidades del exterior ligadas a la defensa de derechos y al espectro político progresista o de la izquierda internacional, de alguna manera presionaron a que el gobierno y el sistema judicial venezolano rectificasen la medida de encarcelamiento de esta reconocida militante. Ésto a pesar de la intensa campaña de criminalización asumida por el propio presidente Maduro, el Ministerio Público y el ministro del Interior. El también integrante de Surgentes y esposo de Martha Lía, Antonio González, expuso en un vídeo la información: https://x.com/_TribunaPopular/status/1955473379391311951?t=fNh0B2TYWytxWflLxwg9kw&s=19

