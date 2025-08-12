Noruega rescinde los contratos con gestores externos

El mayor fondo soberano del mundo da la espalda a Israel por la situación de grave crisis humanitaria en Gaza

Por: | | Versión para imprimir

Noruega rescinde contratos de gestores externos con Israel por situación con Gaza

Noruega rescinde contratos de gestores externos con Israel por situación con Gaza

Credito: Agencias

El fondo soberano de Noruega, el mayor del mundo, comunicó este lunes que ha rescindido todos sus contratos con gestores externos en Israel y que ha vendido sus participaciones en varias empresas del país hebreo.
 
El anuncio tiene lugar tras la revisión del fondo ordenada la semana pasada por el Gobierno del país nórdico, después de que el diario Aftenposten informara que el vehículo de inversión había adquirido una participación en la empresa israelí de motores Bet Shemesh Engines, que da servicio a los aviones de combate del Ejército hebreo. 
 
Gestionado por el Norges Bank Investment Management (NBIM, por sus siglas en inglés), el fondo, que tenía a finales de junio inversiones en 61 empresas hebreas, decidió vender todas las acciones de 11 empresas que no formaban parte de su índice de referencia. Esta decisión vino motivada por "el riesgo inaceptable de contribuir a graves violaciones de las normas asociadas con sus operaciones comerciales en Cisjordania", explicó en un comunicado. Asimismo, agregó que a partir de ahora solo invertirá en empresas que son parte de dicho índice.
 
Estas medidas, según señaló el fondo, se tomaron "en respuesta a circunstancias extraordinarias". "La situación en Gaza es una grave crisis humanitaria. Tenemos inversiones en empresas que operan en un país en guerra, y las condiciones en Cisjordania y Gaza han empeorado recientemente", indicó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 696 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Palestina y Medio Oriente


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Palestina y Medio Oriente

Revise noticias similares en la sección:
Por los Derechos Humanos contra la Impunidad


Revise noticias similares en la sección:
¡Palo al Tiburón! Contra el Imperialismo en Defensa de la Soberanía


Revise noticias similares en la sección:
Economía