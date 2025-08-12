La ley de Donald Trump recortará los cupones de alimentos para 2,4 millones de personas

A medida que se amplían las normas laborales

12 de agosto de 2025.-Los padres de adolescentes, adultos de hasta 64 años y veteranos deben trabajar, ser voluntarios o capacitarse para mantener los beneficios, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).

Los recortes a los programas de asistencia pública impulsados por los republicanos, implementados a instancias de la administración de Donald Trump, resultarán en que 2,4 millones menos de estadounidenses reciban cupones de alimentos, entre ellos familias con niños, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), entidad no partidista.

La estimación, publicada el lunes, prevé que el número de personas que reciben beneficios de cupones de alimentos en un mes promedio disminuirá después de que los legisladores republicanos ampliaran los requisitos de trabajo para algunos padres, personas mayores inscritas y otros.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), anteriormente conocido como cupones de alimentos, atendió en 2024 a un promedio de 41,7 millones de personas mensualmente, lo que representa el 12,3 % de la población estadounidense. El gasto federal en el programa asciende a casi 100 000 millones de dólares, y los beneficios promedian 187,20 dólares al mes.

Sin embargo, el proyecto de ley de la agenda del Congreso de Trump, promulgado por el presidente en julio, exige que los padres con hijos dependientes trabajen para recibir sus beneficios de cupones de alimentos. El programa SNAP exige desde hace mucho tiempo que ciertos adultos sanos trabajen para recibir beneficios durante más de tres meses.

Sin embargo, el proyecto de ley amplió el requisito a los padres de hijos dependientes, exigiendo que quienes tengan hijos mayores de 14 años trabajen, sean voluntarios o participen en capacitación laboral al menos 80 horas mensuales.

El proyecto de ley, que otorga mayor responsabilidad a los estados en materia de programas de alimentación y otras prestaciones, exige que los adultos de entre 55 y 64 años, los veteranos, las personas sin hogar y los jóvenes que estuvieron en hogares de acogida cumplan con el mandato, aunque exime a los nativos americanos, según CNN.