Detención arbitraria de Martha Lía Grajales desata alarma internacional: exigen su liberación inmediata

Defender los derechos humanos de las personas humildes no es un delito: Libertad inmediata para Martha Lía Grajales
Nosotros, los abajo firmantes, militantes del movimiento social, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos democráticos, formadores de opinión y creadores intelectuales de diferentes países, hemos recibido con preocupación la noticia de la detención en Venezuela de la abogada de derechos humanos Martha Lía Grajales, miembro del colectivo Surgentes (Colectivo de Derechos Humanos). Martha, madre de un hijo adolescente, es una activista social chavista, que trabaja con comunidades en diferentes territorios de Caracas, especialmente en la parroquia San Agustín.
El 5 de agosto de 2025, Martha acompañó a las sesenta madres que realizaron una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, exigiendo la revisión de los casos de sus hijos injustamente acusados de terrorismo luego de los eventos electorales de julio de 2024. En medio de la actividad pacífica, las madres y defensores de derechos humanos fueron agredidos por civiles que aparecieron en motocicletas, portando armas y objetos contundentes, que se comportaron como bandas paramilitares. Las mujeres en vigilia fueron salvajemente atacadas, robándoles sus pertenencias, especialmente sus celulares y cédulas de identidad.
Martha Lía Grajales y otros activistas de derechos humanos, junto con las madres afectadas, participaron en un acto de solidaridad el 8 de agosto. Al finalizar el acto en solidaridad con las Madres en Defensa de la Verdad, aproximadamente a las 4 de la tarde,
Martha Lía Grajales, cédula de identidad 29.565.914, acompañada de algunos compañeros asistentes a la actividad, fue detenida en un retén de la División de Investigaciones Criminales adscrita a la Policía Nacional Bolivariana. Mientras explicaba a la policía que lehabían robado su cédula de identidad el martes 5 de agosto, en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia durante la vigilia de las Madres en Defensa de la Verdad, otros vehículos conducidos por presuntos policías llegaron al lugar y se la llevaron.
Martha Lía Grajales fue secuestrada por un grupo de presuntos policías, sin identificación, quienes la introdujeron a la fuerza en una camioneta gris sin placas. Estos hechos ocurrieron en la avenida Francisco de Miranda, entre las avenidas 1 y 2, en Los Palos Grandes, Caracas. Hasta el momento se desconoce su paradero. Vestía una camisa blanca de franela y pantalón verde.
Solicitamos que se proteja su integridad física, que se le permita comunicarse con sus abogados y familiares, y que estos informen sobre el lugar de detención. Pronta liberación de Martha Lía Grajales.
Firmas
