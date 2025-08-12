Detención arbitraria de Martha Lía Grajales desata alarma internacional: exigen su liberación inmediata

Defender los derechos humanos de las personas humildes no es un delito: Libertad inmediata para Martha Lía Grajales

Nosotros, los abajo firmantes, militantes del movimiento social, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos democráticos, formadores de opinión y creadores intelectuales de diferentes países, hemos recibido con preocupación la noticia de la detención en Venezuela de la abogada de derechos humanos Martha Lía Grajales, miembro del colectivo Surgentes (Colectivo de Derechos Humanos). Martha, madre de un hijo adolescente, es una activista social chavista, que trabaja con comunidades en diferentes territorios de Caracas, especialmente en la parroquia San Agustín.

El 5 de agosto de 2025, Martha acompañó a las sesenta madres que realizaron una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, exigiendo la revisión de los casos de sus hijos injustamente acusados de terrorismo luego de los eventos electorales de julio de 2024. En medio de la actividad pacífica, las madres y defensores de derechos humanos fueron agredidos por civiles que aparecieron en motocicletas, portando armas y objetos contundentes, que se comportaron como bandas paramilitares. Las mujeres en vigilia fueron salvajemente atacadas, robándoles sus pertenencias, especialmente sus celulares y cédulas de identidad.

Martha Lía Grajales y otros activistas de derechos humanos, junto con las madres afectadas, participaron en un acto de solidaridad el 8 de agosto. Al finalizar el acto en solidaridad con las Madres en Defensa de la Verdad, aproximadamente a las 4 de la tarde,

Martha Lía Grajales, cédula de identidad 29.565.914, acompañada de algunos compañeros asistentes a la actividad, fue detenida en un retén de la División de Investigaciones Criminales adscrita a la Policía Nacional Bolivariana. Mientras explicaba a la policía que lehabían robado su cédula de identidad el martes 5 de agosto, en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia durante la vigilia de las Madres en Defensa de la Verdad, otros vehículos conducidos por presuntos policías llegaron al lugar y se la llevaron.

Martha Lía Grajales fue secuestrada por un grupo de presuntos policías, sin identificación, quienes la introdujeron a la fuerza en una camioneta gris sin placas. Estos hechos ocurrieron en la avenida Francisco de Miranda, entre las avenidas 1 y 2, en Los Palos Grandes, Caracas. Hasta el momento se desconoce su paradero. Vestía una camisa blanca de franela y pantalón verde.

Solicitamos que se proteja su integridad física, que se le permita comunicarse con sus abogados y familiares, y que estos informen sobre el lugar de detención. Pronta liberación de Martha Lía Grajales.

***

Firmas

Marco Raúl Mejía – educador popular, Cultura de Paz – Colombia

Adolfo Pérez Esquivel – DDHH, Premio Nobel de la Paz – Argentina

Reinaldo Iturriza – sociólogo y militante popular – Venezuela

María Isabel Bertone – activista por la memoria – Argentina

Danitza Rodríguez – defensora DDHH – Colombia

Pierina Ferretti – socióloga – Chile

Edgardo Lander – profesor UCV y Universidad Andina de Ecuador – Venezuela

Laura García Tuñón – Congresal de la CTA-A Nacional – Argentina

Fernanda Melchionna – Diputada Federal en Brasil

Eric Toussaint – Profesor en la Universidad París 8 – Francia

Sâmia Bomfim – diputada federal / PSOL São Paulo – BrasilLuciana Genro – diputada estatal / Presidenta de la Fundación Lauro Campos y Marielle

Franco – PSOL Rio Grande do Sul)

Israel Dutra – ejecutivo nacional del PSOL – Brasil

José Cambra – director de la Esc. de Sociología – Uni de Panamá

Allen Cordero – ex director de la Escuela de Sociología – Uni de Costa Rica

José Martínez Cruz – Defensor de DDHH – México

Manuel Rodríguez Banchs – abogado laboralista – Puerto Rico

Orlando Barrantes – Movimiento de trabajadores y campesinos de Costa Rica

Mercedes Trimarchi – Legisladora CABA Izquierda Socialista FIT Unidad – Argentina

Mariana Sacayola -Secretaria General de ADEMYS – Argentina

Miguel Urbán Crespo – ex eurodiputado de España

Martín Mosquera – editor de Jacobin Latinoamérica – Argentina

Carlos Mendoza Potellá – experto en petróleo – Venezuela

Claudia Korol – educadora y comunicadora popular – Argentina

Lautaro García – Organización Comunista Militante (ICR-Argentina)

Moira Millán – escritora y activista del pueblo mapuche – Argentina

Annita Klugel – editora, educación política – Alemania

Billy Navarrete – Director del Comité Permanente por la Defensa DDHH – Ecuador

Michel Lowy – Escritor – Francia

Gustavo Seferian – profesor Universidade Federal de Minas Gerais – Brasil

Luis Bonilla-Molina – Otras Voces en Educación – Venezuela

Alba Carosio – Coord. postgrado de Estudios de la Mujer UCV – VenezuelaLusbi Portillo – defensor DDHH – Venezuela

Colette Capriles – Foro Cívico, Profesora – Venezuela

Wilmaira Ríos – militante revolucionaria – Venezuela

Vicent Maurí – activista social – Valenciá

Sandra de la Garza Vargas – profesora – México

Alejandro Mantilla Q – profesor universitario – Colombia

Miguel Mazzeo – escritor y docente – Argentina

Belinda Colina – docente – Venezuela

Eleonora Silva – diseñadora – Venezuela /Argentina

Alejandro Boscán Martínez – sociólogo – Argentina/Venezuela

Claudia Rodríguez Gilly – Mujeres en Lucha / Partido Socialismo y Libertad – Venezuela

Mónica López – defensora DDHH – Nicaragua

Raquel Neyra – investigadora – Perú

Vivi Reis – exdiputada federal/PSOL Pará – Brasil

Mariana Riscali – ejecutiva nacional PSOL / Fund. Lauro Campos – Brasil

Luz Patricia Mejía – defensora DDHH de mujeres, Latinoamérica y Caribe Anglófono

Alberto Acosta – economista / Presidente Asamblea Constituyente 2007-2008 – Ecuador

Raul Cubas – activista DDHH – Venezuela

Josemar Carvalho – diputado estatal PSOL – Brasil

Mônica Seixas – diputada estatal PSOL São Paulo – Brasil

Gabriel Gil – campesino / colectivo Soberanía Rural – Venezuela

Camila Valadão – diputada estatal PSOL ES – Brasil

Fábio Félix – diputado de distrito PSOL DF – Brasil

Roberto Robaina – PSOL concejal Porto Alegre – BrasilLuana Alves – concejal PSOL São Paulo – Brasil

Mariana Conti – concejal PSOL Campinas – Brasil

Jurandir Silva – concejal presidente estatal de RS/PSOL – Brasil

Danilo Serafim – Director de TLS Sindical – Brasil

Pedro Fuentes – Dirección Nacional del MES – Comisión Internacional – Brasil

Giulia Tadini – presidenta del PSOL DF – Brasil

Bruno Magalhães – dirección Nacional del MES – Comisión Internacional – Brasil

João Pedro de Paula – ejecutivo nacional UNE – Brasil

Claudemir Novais – director nacional MES / dirigente campesino – Brasil

Reynaldo Costa – presidente del PSOL Maranhão / líder campesino – Brasil

María Emilia Durán García – socióloga – Venezuela

Ulrich Brand – profesor investigador Universidad de Viena – Austria

Francisca Pérez – educadora popular – Chile

Víctor Álvarez R – Investigador / Premio Nacional de Ciencias – Venezuela

Catalina Toro Pérez – docente Universidad Nacional – Colombia

Juan Carlos Barrios – docente jubilado – USA

Daniel Jorge – docente/sindicalista – Francia

César José Valdovinos Reyes – dir. gral de Cinpecer Ruis – México

Jaheli Fuenmayor – académica – Venezuela

Moisés A. Durán – sociólogo – Venezuela

Manuel Sutherland – profesor investigador del CENDES – Venezuela

Helena Maso – diseñadora – Venezuela

Marieva Caguaripano – activismo feminista y DDHH – Venezuela

Jesús Asiria Ferrés – activismo ambiental y bioconstructora – pueblo de Los Choros Chile

Lusbi Portillo – defensor de los DDHH – Venezuela

Isabel Villarte – educación ambiental – VenezuelaPulido Ritter – profesor – Panamá

Fabián Harari – docente UBA / Vía Socialista – Argentina

Santiago Garcés Correa – sociólogo del trabajo – Colombia

Elba Martínez Vargas – investigadora – Venezuela

Jesús Aguirre – docente jubilado – Venezuela

Mariano Crespo – profesor jubilado UPEL – Venezuela

Launem Silva – promotora cultural – Venezuela

Aura Silva – psicóloga – Venezuela

Mariana Scayola – secretaria general ADEMYS – Argentina

Mariela Ramírez – Foro Cívico – Venezuela

Deirdre Carrillo Díaz – promotora derechos de las mujeres – Venezuela

Roberto López Sánchez – Profesor LUZ / Plataforma Ciudadana en Defensa de la

Constitución – Venezuela

Roberto Carpio – Asociación de Jubilados del IPASME – Venezuela

Oriana Pintos Caguaripano – estudiante Universidad de la República – Uruguay

William Robinson – profesor distinguido de sociología – EEUU

Carlos Walter – médico – Venezuela

Mercedes Trimarchi – diputada CABA Izquierda Socialista FIT-Unidad – Argentina

Adriana Campos – estudiante – Venezuela

Marcela Benavides – socióloga y activista DDHH – Ecuador

Niurka Specht – maestra – Venezuela

Emilia Mejias – productora musical – Argentina

Pedro Hernández Oropeza – Defensor DDHH zonas rurales – Venezuela

Gloria Monasterios – profesora – Venezuela

Helberth Choachi – Rector Universidad Pedagógica Nacional – Colombia

Carolina de Moura Campos – periodista y defensora de la naturaleza – BrasilMaría Antonieta Izaguirre – psicóloga profesora universitaria – Venezuela

Antonia Fajardo – antropóloga ministerio de agricultura – Colombia

Luz Palomino – docente – Venezuela

María Susana González – desempleada – Venezuela

José Araque – defensor DDHH – Venezuela

Claudia Poblete Viloria – antropóloga – Venezuela

Marcela Máspero – activista social por los derechos de los migrantes – España

Xavier Aníbal Font – docente/Músico – Uruguay

Agustín Erramuspe – estudiante UdelaR – Uruguay

Jaefson Rodrigues de Sousa – professor aposentado – Brasil

Luisa Calzada – madre – España

Joe García – Cooperativa Unidos San Agustín Convive – Venezuela

Marisol Guédez – educadora / militante social – Venezuela

Sofia Varela – estudiante Udelar – Uruguay

Celia Mercedes Alviarez Molina – docente – Venezuela

Franco Mendez – estudiante – Uruguay

Giovanina Morffe – psicóloga – Venezuela

Gerardo Rojas – Voces Urgentes – Venezuela

Carlos Forero – Consultor – Colombia

Juanita Mayorga- colectividad política La Creciente – Colombia

Antônio Antunes da Cunha neto – maestro – Brasil

Valentina Brum – estudiante – Uruguay

María Soledad Betancur Betancur – investigación, docencia – Colombia

Alejandra León – profesora en la Universidade Estadual de Londrina – Brasil

Norelsys Vargas – educadora – Venezuela

Ignacia Jara – educación en Danza – VenezuelaAdelmo Becerra – sindicalista – Venezuela

Berta Barrios – psicóloga – Venezuela

Carolina Contreras – docente – Venezuela

Patricia Parra Hurtado – Politóloga / Docente – Argentina

Irma Ortiz Alarcón- docente – Argentina

Raizabel Díaz – abogada – Venezuela

César Bencomo – antropólogo – Venezuela

Carolina Álvarez – escritora – Venezuela

María Victoria Alen Mijares – investigadora feminista – Venezuela

Héctor Navarro – profesor universitario UCV – Venezuela

Martha Lucía Peña Duque – DDHH – Colombia

Oly Millán – docente UCV – Venezuela

Josmar Bastidas – defensora de derechos de la mujer – Venezuela

Douglas Aponte – comunicación – Venezuela

Sofía Saavedra – artista – Venezuela

Alfredo Chirinos – ingeniero – Venezuela

Carmen Anachury Diaz – militante de Colombia Humana – Colombia

Jaime Pérez Morocho – Activista Social – Venezuela

Elías González – cine – Venezuela

Francisco Pérez – fotógrafo – Venezuela

Pompeyo José Parada – profesor pensionado, Colombia

Dhana Jiménez – IFIT – Venezuela

Lívia Vargas González – professora universitária – Venezuela/Brasil

Diego Sierra – antropólogo – Colombia

Héléne Roux – investigadora en ciencias sociales – Francia

Nohora Suarez Cuéllar – veedora de salud – ColombiaDiego Flores – investigador y docente – Uruguay

Valentina Hergatacorzian – investigadora – Uruguay

Johanna Molina – agrónoma – Chile

Alejandra Flores Martínez – profesora – México

Marcos Rondón – derechos del pueblo trabajador – Venezuela

Robinson Oviedo – médico – Venezuela

Inés Guzmán – servidora pública – Venezuela

Helga Malavé – productora audiovisual / docente – Venezuela

Marta Liliana Rodas – activista social DDHH – Colombia

Miguel Ángel Hernández – docente y militante del PSL – Venezuela

Graciela Castro – docente investigadora – Argentina

Fanny del Carmen Sandoval Martínez – estudiante – Venezuela

Aurelio Mejías Silva – estudiante Universidad Católica Argentina

Freddy Silva – sociólogo – Venezuela/Uruguay

Javier Gómez Aguilar – investigador económico – Bolivia

Emilia Failache – docente – Uruguay

Josa Félix Valera – luchador social – Venezuela

Luis Gustavo Zapata – dirigente político – Venezuela

Vianney Judith Aragol – cooperativista – Venezuela

Guido González Rodríguez – realizador audiovisual – Venezuela

Giuliano Salvatore – realizador audiovisual y fotógrafo – Venezuela

Jackeline Fernández – profesora – Venezuela

Daniel Alejandro Fernández – productor – Venezuela

Cindy Niño – independiente – Colombia

Oswaldo Pacheco Guzmán- Partido Socialismo y Libertad – Venezuela

Mariana Barbosa Oliveira – professora – BrasilJosé Iglesias – sociólogo – España

Merlyn Pirela – activista por los derechos de las mujeres negras – Venezuela

Yelena Carpio – abogada – Venezuela

Ana María Reyes Barrios – profesora de escuela secundaria – Venezuela

Gustavo Márquez Marín – Plataforma Ciudadana en Def. de la Constitución – Venezuela

Ana Silvia Monzón – profesora – Guatemala

Tania Elíaz – GT Feminismos Resistencias y Emancipación CLACSO – Venezuela

Mylaéle Negga – Comunicación – Francia

Humberto Zavala, Docente e investigador, Venezuela

Rocío Silva-Santisteban, Activista y excongresista, Perú

Ana Barrios, Activista de derechos humanos, Venezuela

Sandra Sardi, Estudiante y especialista de ATC, Venezuela

German Cuellar, Activista DDHH, Canadá

Ingrid Romero, Medico Salubrista, Venezuela

Sonia Cabrera, Quiromasajista, España

Eduardo Viloria Daboin, Escritor y documentalista, Venezuela

Julio Fermín Salazar, Educación popular, Venezuela

Leonardo Ramón Pachano Mendoza, Estoy jubilado, Venezuela

Anyoely Villegas, Defensora de DDHH, Venezuela

Arianne Bracho, Activista, Estados Unidos

Carlos Reyes, Cineasta, España

Carlos Andrés Zapata Cardona, Defensor DDHh, Colombia

Daniel Duque, Artista plástico, Venezuela

Marianela Useche Barrios, Académica, Colombia

Gabriela Buada, Directora de Caleidoscopio Humano, Venezuela

Nathalia González, Docente, ArgentinaSantiago Arconada Rodríguez, Construcción, Venezuela

Lopez cinthia, Activista militante lesbiana y comunicadora popular, Argentina

Andressa Caldas, Direitos Humanos, Brasil

Lucy Chau, Escritora y Docente en la Universidad de Panamá, Panamá

Georgina Castillo, Comité De Los Derechos Humanos Del Pueblo De La Vega, Venezuela

Blanca Escalona Rojas, Educadora, Venezuela

Meyby Ugueto-Ponce, Investigadora -militante, docente, bailarina, Venezuela

Mauro Russomagno, Estudiante de Lic. en Biologia, Uruguay

Carmen García, Supervisora, Venezuela

María Luisa Campos, Defensora de Derechos Humanos, Venezuela

Félix salazar, Editor grafico, Venezuela

Florencia Acosta Oroña, Estudiante, Uruguay

José Rafael Núñez, Arquitecto, Venezuela

Victoria Moreno, Enfermera, Venezuela

María Antonia Silva Escobar, Ciudadana, Venezuela

Fernando Aranguren, Defensor de derechos humanos y ciudadanía, Venezuela

Luisa barrios, Tratojos, Venezuela

María Daniela Rendón Infante, Docente, Venezuela

Maryhen Jimenez Morales, Investigadora Oxford, UK

María Antonia Escobar de Silva, Del hogar, España

Johanna Huepa Salcedo, Docente Universitaria, Colombia

Yolanda Saldarriaga, Hogar, Venezuela

Juan Miguel Hernández, Diseño gráfico, Venezuela

Dayana Cristina Duzoglou, Entreprenour, Venezuela

Susana Reina, Feminista, Venezuela

Iracara Chirinos Azuaje, Docente, VenezuelaLuis Diaz, Militante popular, Venezuela

Rafael Briceño, Trabajador, Venezuela

Jorge Forero Coronel sl, Profesor e investigador, Venezuela

Daniel Misses, Docente universitario, Argentina

Belkis Urdaneta, Psiciterapeuta, Venezuela

Carmen Julia Rodríguez Carmona, Arquitectura, Espeña

María Mercedes Cobo Echenagucia, Feminista negra, periodista, locutora, investigadora. ,

Venezuela

Dionexis Garcia, Comerciante, Venezuela

Hisvet Fernández, Psicóloga, Venezuela

María Victoria Alen Mijares, Investigadora, Venezuela

Iván González Alvarado, Defensor DDHH Internacionalista, Uruguay

Abril Núñez, estudiante, venezuela

Isabel Zerpa Albornoz, Profesora Universitaria UCV, Venezuela

Kennia Jiménez, Ninguna, Venezuela

Wilmer Plleo Zerpa, Periodista, Venezuela

Paulo Abrão, Ex-secretário Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos, Brasil

Lisandro gutierrez, Militante de Organización Comunista Militante sección Argentina de la

ICR, Argentina

Ciro Aquino, Profesor, Brasil

Rosalinda Chanaga, Ciudadana venezolana, Venezuela

Julia Rodríguez, Arquitecto, Venezuela

Geraldin Cedeño, Socióloga, España

Yelitza Saavedra, Lucha por la libertad, Venezuela

José Daniel González, Agente de Igualdad, Diversidad e Inclusión Social, Venezuela

Dhayana Carolina Fernández Matos, Profesora universitaria, VenezuelaGiovanni Ricasoli, Ingeniería, Italia

Yenis ceballo, Jubilada, Venezuela

Roger Fuentes, Miembro de la comisión electoral del circuito Longaray, pquia. El Valle,

Caracas., Venezuela

Damelys Yégüez, Docente jubilada UCV, Venezuela

Natalia Medrano, Arquitecta, Argentina

Héctor Sánchez, Profesor universitario UBV, Venezuela

Nicmer Evans, Politólogo, MSc en Psicología Social, doctorando en Comunicaciones.

Director de la Plataforma Comunicacional Punto de Corte, presidente (E) MDI, miembros

del Espacio Consenso y el Comité Cúmplela, Venezuela

Ybelice Briceño, Docente, Ecuador

Irama La Rosa, Docencia e investigacion, Venezuela

Mayermis Pérez, Diseñadora gráfica independiente, Venezuela

Jesús Machado, Docente Universitario (UCV), Venezuela

Orlando Vegas, Luchador social periódico digital Querella, Venezuela

Yury Weky, Docente jubilada, Venezuela

Fernando Bastias Robayo, Abogado de Derechos Humanos, Ecuador

Manuel Azuaje, Profesor Universitario y militante político, Venezuela

Marylenn Guararama, Abogada en libre ejercicio, Venezuela

Claudia Maria Tamayo, Escritora, Colombia

Daniela Moreno, Periodista, Venezuela

Leonardo Bracamonte, Profesor Universidad Central de Venezuela, Venezuela

Jeanet Landaeta, Auxiliar de farmacia, Venezuela

Aquiles Villarreal, Abogado, Belgica

Arturo Lev, Investigador – Docente, Argentina

Gisele Cittadino, Professora, Brasil

Sandra Carvalho, Defensora de Direitos Humanos, BrasilJuan Lenzo, Comunicador popular, Venezuela

Vesna Jokic, Artista, EE.UU.

Jorge Flores, DOCENTE DDHH, Ecuador

Maria Juliana Flórez Flórez, Profesora universitaria, Colombia

Sandra Milena Cardona Cortes, Empleada, Colombia

Alexandra Mulino, Educadora, Venezuela

Amaranta Pico, Docente, Ecuador

Diego Herrera duque, Defensor de DDHH, Colombia

José Guillermo Pérez, Investigador de Doctorado, Venezuela

Armando José Castillo Parra, Profesor Universitario, Venezuela

Elsis Acosta, Periodista, Venezuela

Alejandro Rivas, Trabajador social, Venezuela

Yanuva León, Escritora, Venezuela

Andrés Arredondo, Investigador, Colombia

Juan Carlos Rodríguez, Comunes, Venezuela

Paola Vásquez, Dirigente político – Internacional Comunista Revolucionaria, Venezuela

Emma Salazar Suárez, Socióloga, Profesora en UCV, Defensora DDHH, Venezuela

Ana Gabriela Salazar, Investigadora – Activista de DDHH, Venezuela

Angela Serrano, Profesora universitaria, Colombia

Sheimar Hernández, Licenciada en filosofía, Venezuela

Federico Fuentes, Editor, LINKS International Journal of Socialist Renewal, Australia

Claudia Tovar Guerra, Profesora investigadora, Colombia

Sebastián Cadavid Aristizabal, Promotor agroecológico, Colombia

Jorge Almeida, Professor, Brasil

Matilde Heinzen, Actriz, Uruguay

Diana Gramajo, Administrativa, UruguayLuis Romero, Dirigente de Revolución Comunista – Internacional Comunista

Revolucionaria, Venezuela

Elba Gonzalez Mata, Administradora, Venezuela

Franco Camargo, Artista plástico, Venezuela

Joel Alfonzo, Docente, Venezuela

Guillermo Gonzalez, Ex-Preso político, Banquero., EEUU

Daisy Barreto Ramos, Antropóloga docente, Venezuela

Enrique Rey, Sociólogo, Venezuela

Adriana Duarte Bencomo, Directora de Fotografía, Brasil

Ramón Hernández, Servidor público, Venezuela

Erika Arteaga Cruz, Profesora universitaria. Médica, Ecuador

Ailen carrasco, Estudiante de tecnología, Argentina

Rossibell rios, Educadora en artes plásticas, militante de izquierda., Venezuela

Joanna Cadenas, Docente, Venezuela

Ana Laura Pereira Blanco, Asistente Paralegal, United States

Magaldy Téllez, Profesora universitaria, Venezuela

Veronica Florina ascue hidalgo, Abogada, Argentina

Pilar Aranda, Artista docente, Ecuador/México

Belen Dominguez, Estudiante universitaria, Argentina

Martin Eraso, Estudiante, Argentina

Francisco Nava, Ecologista, Venezuela

Mariana Gutiérrez, Estudiante, Uruguay

Mónica Palacios, Docente, Chile

Juan Pablo Luna, Estudiante, Argentina

Suhey Ochoa, Activista de Pan y Rosas Venezuela, Venezuela

Diana Valentina Echenique Hernández, Artista, VenezuelaValentino orlando, Operario en fabrica de sillones, Argentina

Johnstom Romero, Militante de Revolución Comunista, sección venezolano de la

Internacional Comunista Revolucionaria, Venezuela

Tatiana Rojas Ponce, Documentalista y estudiante doctoral en la Universidad de Nueva

York (NYU), Venezuela

Aurora Lacueva, Profesora Escuela de Educación Universidad Central de Venezuela,

Venezuela

Adriana Garcia, Sociólogo, Venezuela

Miguel Mazzeo, Escritor-Docente, Argentina

Karla Aguilar, Profesora, Honduras

Elis Teles, Psicóloga, Brasil

Dolores Ortiz, Artista educadora, docente Universitaria, Ecuador

Carmela Vera Rengifo, Artista plástico, España

Luciana Di Santo, Estudiante, Argentina

Carmen Aliaga, Investigación, México

Gabriela Peraza González , Mozo, Argentina

Julia Sabio Aedo, Estudiar, España

Sergio Nicanoff, Docente, Argentina

Aimee Zambrano Ortiz, Feminista y antropóloga, Venezuela

Gonzalo Vera, Estudiante, Argentina

Ariadna Del Rincón Rivero, Estudiante, España

Berta Gandarillas Calvo, estudiar, España

Leandro Rodríguez Lupo, docente UBA, secretario de prensa AGD UBA, Argentina

Marta herrero pacios, Estudiante, España

Alicia Soledad Rocha Martinez, Oficinista, Uruguay

Erwin Sánchez, Militante de Revolución Comunista sección venezolana de la Internacional

Comunista Revolucionaria, VenezuelaEsteban Fernández, Periodista, Costa Rica

Luka Lozano, Diseño Gráfico, Argentina

Paula Álvarez Blanco, Estudiante, España

María José Guembe, militante derechos humanos, argentina

Alexandra Mulino, Educadora, Venezuela

Leonardo Padilla, Política., Venezuela

Martina Zaira Almada, Estudiante, Argentina

Giselli Gonçalves, Psicóloga, Brasil

Daniela Fichino, Directora adjunta de Justiça Global, Brasil

Merlym medina, Estudiante, Argentina

Sara Ruiz, Estudio, España

Julian villeta, Musico, Argentina

Marli Gómez, Activista, Venezuela

Jhony Balza, Jubilado UCV, Venezuela

Ana Irma Carvajal Almario, Administradora de Empresas, Colombia

Douglas Chourio, Docente universitario, Venezuela

Luna Guerrero, Estudiante y artista, España

Lita Martínez, Activista Feminista, Ecuador

Indira María Ocando Argüelles, Defensora de Derechos Humanos, Venezuela

Lorenzo Rojas, Trabajador en relación de dependencia, Argentina

Matías guzman, Gastronomico, Argentina

Elías Sebastián Pereira, Ingeniería Agropecuaria, Argentina

Mariana Maneiro, Psicoterapeuta, Venezuela

Maria Díaz, Ingeniero, Venezuela

María Lorena Salazar, Estudiante, Argentina

Juan Ignacio García MartineZ, Estudio, ArgentinaAriel Petruccelli, Historiador, UNCo, Argentina

Yrali López, Cultora feminista Defensora de los derechos de las mujeres, Venezuela

Tomás Díaz, Músico, Argentina

Sebastián Vázquez, Operario de depósito, productor, actor y director, Argentina

Angela Gonzalez, Estudiante, España

Antonio Espinoza, Profesor universitario, Venezuela

Juan Pablo Gongora, Trabajo en consecionaria, Argentina

Marta, Professora, Brasil

Heidi Dominguez, Comunicadora Social, Venezuela

Elisa Robinson Otero, Estudiante, España

Lorena Vargas Ampuero, Secretaria Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

Noroeste del Chubut, Argentina

Alba González, Activista por los derechos humanos, Venezuela

Silvia Silva, Docente, Venezuela

Paloma barrales, Cantante, Argentina

Bertha Díaz, Docente e investigadora en artes, Ecuador

José Luis Fernández-Shaw, Sociólogo, Venezuela

María Soledad Liparelli, Investigadora, Venezuela

Alexandra Martinez, Activista, Venezuela-Ecuador

Mia Dragnic García – socióloga – Universidad de Chile

Adan González, Productor musical, Argentina

José PARRA, Jubilado, Venezuela

José Carlos Moreira da Silva Filho, Professor de Direito, Brasil

Jesús Daniel Almiron Leguízamon, Artista, Argentina

Marjorie López Merchán, Defensora de derechos, EcuadorSuzany González Zambrano, Militante feminista, Venezuela

Carlos Ojeda, PCV-DIGNIDAD/ Dirigente Político, Venezuela

Cristy Ruiz HEINZMANN, bordadora en lucha y resistencia, Argentina

Cristina Arrojo, Artista, investigadora y activista, España

Boris Alexander Caballero Escorcia, Investigador social-Consultor DDHH, México

Gastón Chillier, Abogado, Argentina

Ana Gutierrez, Analista, Estados Unidos

Jose H. Vega Ardils, Maestro, USA

Noelia Busto Arrojo, Educadora Social, España

Dario gomez suarez, Historiador, Venezuela

Mitzy Flores-Sequera, Educadora, Venezuela

Tomas ledezma, Universitario de diseño de indumentaria, FADU, Argentona

Alexandra Armas, Socióloga, Venezuela

Lucía Monteiro, Militante social, estudiante universitaria, Uruguay

Ligia Sene, Professora, Brasil

Adela Vargas Murillo, Defensora de derechos humanos, Ecuador

Natalia Roca, Realizadora audiovisual comunitaria, Ecuador

Nadya Donoso, Comunicadora feminista, Ecuador

Nicole Coronado, Mediadora de lectura/Editora, Ecuador

Freddy Lucena, Profesor Universitario, Venezuela

Mônica Dias Martins, Professora, Brasil

Azahel Orta, Estudiante y defensor de derechos humanos, Venezuela

Monica Dias Martins, Professora, Brasil

Maria Fernanda Gelves Jaimes, Estudiante, Colombia

Liliana Marín, Médica ginecóloga, VenezuelaLixcelo tejada, Integrante cooperativa Unidos san Agustín convive ,100% chavista,

Venezuela

María Suárez, Docencia, Venezuela

carlos Morante, Cineasta, Ecuador

Montserrat Sagot, Ex directora Centro de Investigación en Estudios de la Mujer,

Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Daniella García, Estudio carrera de psicología y estoy totalmente a favor de los derechos

humanos, son algo necesario y es muy injusto lo que ha sucedido., España

Natalia Molina Bravo, Docente Universitaria, Venezuela

Sonia Rodriguex, Psicóloga Clinica, Ecuador

Elias Barbero, Productor Musical, Argentina

José Gregorio Sánchez Santiago, Educador jubilado, Venezuela

Azul nuñez, Ama de casa, Argentina

Teresa Gómez, Socióloga, Venezuela

Gabriela Barradas, Activista feminista, Venezuela

Mercedes de Mendieta, Diputada nacional Izquierda socialista FIT-U, Argentina

José Palma, Estudiante Salesianos Santander, Venezolano

Yetecha Negga, Landscape architecte, Francia

Galilea Monroy de Léon, Defensora de derechos humanos dé las personas LGBTIQ+,

Guatemala

Angela Cuenca, Defensora de Derechos Humanos, Bolivia

Paula Malik, Artista, Francia

Jorge Martín, Secretariado Internacional – Internacional Comunista Revolucionaria,

Inglaterra

Luis Alexander Barboza Mejía, Docente Universitario, Venezuela

Alejandra Herrera, Estudiante, Venezuela

Javier Biardeau R, Profesor e investigador universitario, Venezuela

Bertha Alicia Reséndiz, Directora, MéxicoPaola Lenna, Docente, Italia

Gina Chávez, Profesora, Ecuador

Ana Cristina Chávez, Periodista, escritora y docente universitaria., Venezuela.

Raúl Gil Alliaume, Docente jubilado, Uruguay

Andrea romero, Militar por la justicia, Venezuela

Andrea Bolado, Estudiante, España

Thaís Aguiar, Profesora/Investigadora, Brasil

Efraín Ruiz Angulo, Educador Popular, Venezuela

Gabriela Alegre, Asociación Buena Memoria, Organismo de Derechos Humanos, Argentina

Norma Cervantes, Jubilada, Ecuador

Evelyne Laurent-Perrault, Historiadora, jubilada, Estados Unidos

Alex Valle Franco, Docente, Ecuador

Rodrigo Duno, Biiologo, Venezuela

Darío R Márquez B, Docente Universitario Jubilado, Venezuela

Maria Paula Herrero, Profesora de la UCV, Venezuela

Camilo Mejía Gómez, Ciudadano colombiano, Colombia

Diana Ovalles M, Ciberfeminista, activista, docente, Venezuela

Ana Gabriela Cano, Estilista, Ecuador

Carlos Beltrán, Militante, Colombia

Iván Angel, Educador popular, Venezuela

Leidy Moreno, Docente, Venezuela

Delia Pinto, Biologa, Venezuela. Estados Unidos.

Carolina López Jiménez, Escritora/artista independiente, Colombia

Ociel lopez, Docente UCV, Venezuela

Sergio Andrés Palma Cova, Director audiovisual y actor, Venezuela

Taroa Zúñiga silva, Comunicadora, chileMaría de Rivas, Comité derechos del pueblo, Venezuela

Hanna Thiesing, Realizadora Audiovisual, Colombia

Esther Rojas, Educadora popular, Venezuela

Carlos Ricardo Márquez Sierra, Editor del periodico Revolución Comunista, México

Daniela González López, Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos

Humanos de los Pueblos, México

Melina Urbina, Trabajo, Argentina

Marcela Rodríguez URrego, Docente, Colombia

Evert Beltrán, Docente, México

Lorena Fréitez, Analista politico y activista social, Venezuela

Stella Sacipa, Psicóloga, Colombia

Annika Klügel, Editora, Educación política, Alemania

Engiberth Carrillo, Fotografía, Venezuela

Lourdes Contreras, Docencia, Venezuela

Tomas valiente, Estudiante, Argentina

Mariano Féliz, Docente universitario, Argentina

Mirna Ramírez, Activista derechos de las Mujeres, Guatemala

Tere Garduño Rubio, Educadora, investigadora, México

Hernández Román Rose Mary, Coordinadora del Foro Venezolano por el Derecho a la

Educación, Venezuela

Emiliano Teran Mantovani, Profesor universitario, Venezuela

Mario Ramírez Chávez, Docencia Universitaria, México

Noel Cisneros, Ciudadano, Venezuela

Ernesto Silva, Profesor universitario, México

Karla Azcona, Responsable de la Cartera de Educación Alternativa del nivel inicial de la

Sección 22 en Oaxaca., México

Edgar Silva, Defensor de DDHH de Adultos Mayores, VenezuelaOriele Benavides, Candidata doctoral, Universidad de Princeton, EEUU

Guillermo Cieza, Militante popular y escritor., Argentina

Elizabeth Medina, Artista docente, Ecuador

Alejandro Spezia, Organización Comunista Revolucionaria, ICR-Argentina, Argentina

Jorge Parra Landázuri, Artista escénico / docente / gestor cultural, Ecuador

Irma Ruiz, Profesora, Mexico

Guillermo Edgar Perucho, Arquitecto, MÉXICO

Octavio Sánchez Bustillo, Investigador Social DDHH, Honduras

Luis Carlos Pichardo Moreno, Militante de la Organización Comunista Revolucionaria,

México

Sebastián Soto, Comunicación, Costa Rica

Carmen Gil, Activista social, Venezuela

Octavio Moreno Partida, Militante del PCR en México, México

Pedro González, Docente, Venezuela

Sandra Romero, Organización de mujeres Pan y Rosas, México

Milvia Pacheco, Artista comunitaria, USA

Marielos Muñoz, Movimiento de Trabajadores y Campesinos, Costa Rica

Emmanuel Rozental, Médico y Activista, Colombia

Jaime Romero Rivas, Ex preso político de 1968, Mexico

Arturo Jiménez Porras, Abogado, México

Lourdes Chávez Morey, Sindicalista, Perú

Lucas Pereyra, Músico, Argentina

Mayki Gorosito, Ex Directora Ejecutiva del Museo Sitionde Memoria ESMA ,ex Centro

Clandestinonde Detencion , Tortura y Exterminio, Argentina

Marcelo Siano Lima, Professor, Brasil

Olmedo Beluche, Profesor, Panamá

Erick Daniel Camargo, Investigador, VenezuelaArmando Guerra Marcano, Docente universitario y militante Partido Socialismo y Libertad,

Venezuela

Raul Cubas, Activista derechos humanos, Venezuela

Faustino Celestino Martínez, Docente, México

Marcelo Alejandro Sturari, Jubilado, Argentina

María Trejos Montero, Activista DDHH y del Movimiento de Trabajadores y Campesinos,

Costa Rica

Sergio Ulibarri Coss, Militante Comunista y trabajador del sector turístico, México

Karina Rojas, Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, Uruguay

Lucas Scaravelli da Silva, Maestro, Brasil

Lucía Reyes Barrios, Fisioterapeuta, Venezuela

Miguel Bonilla, Trabajador, México

Monica Bugueño, Abogada, Chile

Laura Quintana, Filósofa, Colombia

Francisca Fernández Droguett, Defensora socioambiental y feminista, Chile

Nancy Espasandin, Docente, Politiloga, Uruguay

Ignacio Javier Rengifo Rodríguez-Peña, Trabajador servicio público, Chile

Dick Guanique, Sindicalistas, Venezuela

Edwin Valencia, Estudiante de la UNAM, México

Daniel Bermúdez, Estudiante, Colombia

Ricardo Dorado, Abogado laboralista. Ex Ministro del Trabajo y Seguridad Social,

Venezuela

Fernando José Sánchez Salas, Docente Universitario, Venezuela

Patricia Rodríguez López, Académica, México

Mariana Quiroga Bertone, Editora audiovisual, Argentina

Ruben Navarro, Correspondencia de Prensa, Uruguay

Julio Roca, Columnista de Diario., EcuadorIvone Fernandes morcilo lixa, Professora, Brasil

Héctor Rincon, Operador de plantas petroleras, Venezuela

Patricio Riva, Técnico superior en refrigeración de materiales para la construcción,

Argentina

Nathalia Gonzalez Ojeda, Defensora de los derechos de las mujeres, niñas, niños,

adolescentes y personas LGBTIQ+, Venezuela

Leandro Villoria, Embajador para Asuntos LGBTIQ, España

Lenin Flores Serrano, Firma para su liberación, México

Angélica García González, Docente, México

Bruno Verne, Estudiante, Argentina

Diego Alejandro López Alcántara, Estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras UNAM,

México

Andrea Catalina León Amaya, Investigadora, profesora y abogada consultora en derechos

humanos, Brasil y Colombia

Luís Francisco Bustamante Díaz, Defensor DH, Colombia

Marieta Ordoñez, Estudiante, España

Betssy Hortelano, Creadora, Venezuela

Patricia Fuertes Medina, Economista, Perú

Marco Aurelio Hernández Bethermy, Abogado, Venezuela

Simón Hurtado, Cooperación internacional, Reino Unido

Nicolás Torre Giménez, Docente y ensayista, Argentina

Maria Fernanda Barrios, Colectivo Granito de Arena, Venezuela

Julio Diego Zendejas Maximo, Investigador y profesor universitario, México

David Rivas, Estudiante, Venezuela

Gloria Albarran, Docente, Venezuela

Clara Lacurcia, Estudiante, Uruguay

Juan García, Cofundador de www.aporrea.org (jubilado), VenezuelaFrancisco Cuiña, Profesor universitario (en paro), Venezuela

Wilson Suárez, Activista Ecologista (Área Jurídica), Ecuador

Matías Meza-lopehandía, Abogado, Chile

Ana Viloria, Difusora de DDHH, Venezuela

María Eugenia Acero Colomine, Escritora, Venezuela

Herkis Duno, Presidenta de Cesdiem, Venezuela

Francisco Arellano Rojas, Investigador Fundación Nodo XXI, Chile

Victor Rodríguez, Muralista, Venezuela

Marybel Fuentemavida, Administradora Pública, Chile

Jimmy Pérez, Activista popular (Plataforma Cultural Zona de Descarga), Venezuela

Martha Medina, Docente, Venezuela

Bastián Campos, estudiante, Chile

Juan Alonso Molina, Historiador, Venezuela

Estefanía Osteicoechea, Guía de turismo, Venezuela

Maria alvarado, Docente universitario, Chile

María del Carmen Villarreal Villamar, Profesora Universitaria de la Universidad Federal

Rural de Río de Janeiro, Brasil

Dorys Ardila, Abogada, Colombia

Enrique Riobo, Historiador, Chile

Sara Yaneth Fernández Moreno, Académica Activista y Feminista Colombiana, Colombia

Eugenio Rivera, Intelectual, Chile

Anita MC, Ama de casa, Venezuela

Guillermo Cieza, Militante popular y escritor, Argentina

Omar Acha, Profesor universitario, Argentina

Thomas Posado, profesor adjunto, Universidad de Rouen Normandie, Francia

Gleiner Santana, Trabajador, VenezuelaMirtha vásquez, Ex Primera Ministra de Perú, Perú

Máximo Rafael Almonte, Ebanista, República Dominicana

María Angela Rodríguez Glod, Trabajadora y feminista, Venezuela

Franco García, Empleado, México

Rodrigo RESTREPO, Militante asociativo Francia America Latina, FRANCE

Sergio De Zubiría Samoer, Profesor Titular Universidad El Bosque, Colombia

Christian Castillo, Diputado Nacional PTS-Frente de Izquierda y de los Trabajadores

Unidad, Argentina

Jaume C, Coleccionista, Venezuela

Carlos Martín Beristain, Defensor de ddhh, PAÍS VASCO

Carmen Espinoza Bernal, Jubilada, Perú

Jean Mendoza, Sec. General del Sindicato SITRAEMAS sector Madera Militante Marea S. Y

la LIS, Venezuela

María Eugenia Fréitez, Activista organización de DDHH, Venezuela

María José Calvo, Profesora, España

Marcos González, Independiente, Venezuela

Inés Bouzas, Estudiante, Uruguay

Luis Miguel Alvarado Dorry, Docente, México

Carolina Mata, Docente, Venezuela

Julio Mosquera, Profesor universitario, Venezuela

Feliciano Reyna, DDHH y acción humanitaria, Venezuela

Faride Zerán, Periodista. Prof. Universidad de Chile, Chile

Maribell Díaz, Directora General del IAEBM, Venezuela

Mario Roberto Solarte Rodriguez, Profesor, Colombia

Msri sol Sánchez Alvarez, Investigadora, Venezuela

Irune Martínez, Abogada feminista y militante del Frente Amplio, Chile

Fernando Javier Gómez, Psicoanalista, ArgentinaFrancy Molina, Pensionada, Colombia

Pedro Eusse, Sindicalista, secretario general de la CUTV, Venezuela

Juan Meza-Lopehandía, Artista visual, Chile

José Delgado, Músico, Venezuela

Jorge Hinestroza, Investigación social, Venezuela

VICTOR ISEA, Tecnología, VENEZUELA

Luis Miguel Soria, Comunicador, España

Juan Carlos Conde García, Militante – Colombia Marxista (ICR), Colombia

Vanda Oliveira, Conselheira da Comissao Nacional de Anistia, Brasil

Sofia Suarez, Estudiante, Argentina

Olga Meza L., Jubilado, Chile

Edgard Sánchez, Dirigente del PRT, México

Ruth Luque Ibarra, Congresista de la República, Perú

Aideé Tassinari, Académica Universitaria, México

Karen Glavic, Filósofa y militante por la memoria y los derechos humanos, Chile

Juliana Borrero, Escritora, Colombia

Keymer Ávila, Investigador UCV, Director del MUFLVEN, Venezuela

Josefina Chávez, Feminista, Mexico

Roberto Espinal, Médico, República Dominicana

Zenaida Figuera, Socióloga, Venezuela

Artemis Just, Project manager, France

Alberto Borregales, Filósofo, Venezuela

Gisele ricobom, Professora, Brasil

Arleth Figueredo, Abogada defensora de derechos humanos, Venezuela

Ariadna Alzuru Mogollón, Investigación, Venezuela

Italo Pontillo, Pensionado, ChileJuan Andrés Misle, Internacionalista, Venezuela

Héctor Seijas, Escritor, Venezuela

Carlos Rojas, Docente, Ecuador

Vannesa Rosales Gautier, Investigadora y activista, Venezuela

SANTIAGO RESTREPO, Retirado, United States of America

Sandra Iturriza, Fotógrafa, Venezuela

Alexandra Cemborain, Sicóloga, Venezuela

Nicole Jullian, Politóloga, Chile

Andrés Rivas, Militante de la Internacional Comunista Revolucionaria, Venezuela

Susana Chávez Alvarado, Defensora, Peru

Javier Sintes, -, Uruguay

Andrés Antillano, Profesor universitario, Venezuela

Beatriz Hernández, Cooperativa, Venezuela

Felipe Ruiz, Coordinación Ejecutiva. Fundación Nodo XXI, Chile

Arnaldo Aguilar Dorta, Educador, Venezuela

Ana Rosario Contreras, Colegio de Enfermería del DC, Venezuela

Catalina, Maquilladora, Argentina

Paula Lemos, Estudiante, Uruguay

Vladimiro Mujica, Presidente de VenAmerica, Estados Unidos

David Roca Basadre, Periodista, Perú

Beatriz Uzcátegui, Ciencias sociales, Venezuela

lautaro ledesma, cantante, argentina

Severo Cuba Marmanillo, Educador e investigador en políticas educativas, Perú

Carlos San Diego, Poeta, director de la organización cultural Alternativa para el Desarrollo

del Arte Latinoamericano (ADAL)., Venezuela

Danae Sinclaire, Psiquiatra, ChileNicolás Del Caño, Diputado Nacional (MC) PTS-FITU, Argentina

Atahualpa Díaz, Servidor público, Venezuela

Cooperativa de Educadorxs e Investigadorxs Populares Histórica CEIPH, Educación,

Argentina

Johanna Marianny Alves Quintana, Docente e investigadora, Venezuela

Andrian Gregson, Comunicadora Social, Venezuela

Erika Guevara Rosaa, Defensora de Derechos Humanos, Directora Senior de Imvestigación,

Incidencia, Política y Campaña de Amnistía Internacional, Mexico

Fabrizio Polverelli, Estudiante de Secundaria, Argentina

Raquel Güereca Torres, Académica feminista, México

Felipe Larenas Burgos, Abogado, Chile

Carolina Gainza, Profesora Asociada, Universidad Diego Portales, Chile

Cristina San Martín, Socióloga, Chile

Franco estevene, Fiscal, Argentina

Rosario Villalobos Rueda, Abogada feminista, México

Javier Contreras Villaseñor, Docente, México

Mario Unda, docente universitario, Ecuador

Julián Jaramillo Ramos, Militante de Colombia Marcista, Colombia

Emma Cánovas, Estudiante, Argentina

Rosa María Gastañeta, Activista, Perú

Adriana Scovino, Promotora sociocultural comunitaria, Venezuela

Jackeline López, Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, PCV

Dignidad., Venezuela

Gustavo Martínez, Marea Socialista, Venezuela

Iñaki Alberdi, Pensionado, España

Veronica Martin, Consultora, Chile

Damian Ezequiel Ramirez, Fotógrafo, ArgentinaCarla Jiménez, Educadora, Costa Rica

Guadalupe Mauricio Hernández, Docente, México

Maria Andrea Valencia, NEET, México

Rafael Mata Meza, Proletario, México

Abraham Valdivia R., Educador, México

Jalil Rasgado Toledo, Estudiante de doctorado, México

STalin Herrera, Investigador, Ecuador

Xiomara Pérez Diaz, Docente Artesana, Venezuela

William Gutiérrez, Estudiante universitario, Venezuela

Pablo Molina Suárez, Compositor musical y gestor cultural, Ecuador

Jorge Arrate, Político, Chile

Victoria Moreno, Enfermera, Venezuela

María Antonia Salazar, Comunicadora Audiovisual, Perú

Jose Hernandez, Construccion., Mexico.

G÷rard Fenoy, Educador Popular, Francia

Ângela Valério Horta de Siqueira, Atriz., Brasil

Leticia Padilla, Enfermera, Mexico

Antonio Marcano, Poeta, editor y docente, Venezuela/Italia

Yoletty Bracho, Profesora Universidad de Aviñón – Revista Contretemps, Francia

Azril Bacal Roij, Activismo climático, Programa Café con Paulo Freire en CEMUS, FFF,,

Perú/Suecia

Yair Leaños, Trabajador, Mexico

Washington Galusso, Jubilado, Suecia

Alejandra, Estudiante, Ecuador

Juan Andrés Mena, Derechos Humanos y Políticas Públicas, Chile

Juliette Nabais Moreno, Serveuse, FranceOscar Sempere, Director Artístico, España

Diego Phillips, Audiovisual, España

Maxime Motard, Profesor, Francia

Lise Bouzidi Vega, Activista asociativa de DDHH, Francia

Laura Morales, Docente y Chocolatera, Venezuela

Anasse Kazib, Portavoz de Révolution Permanente, Francia

Elsa Marcel, Abogada y militante de Révolution Permanente, Francia

Ariane Anemoyannis, Portavoz del Poing Levé, Francia

Adrien Cornet, Refinero y militante CGT, miembro de Révolution Permanente, Francia

Lourdes arce, Empleada, Argentina

Christian Porta, Militante CGT Neuhauser, miembro de Révolution Permanente, Francia

Jorge Remacha, Docente de instituto, Estado español

Gonzalo Gómez, Psicólogo, Cofundador Aporrea.org, directivo Marea Socialista, Venezuela

Juan Pablo Orrego Miranda, Investigador Fundación Nodo XXI, Chile

Marta Capdevila Guasch, Mandonguera, España (Catalunya)

mónica martin, estudiante, españa

Amanda González, Estudiante, España

Sáhara Fraile Barral, Estudiante, España

Fernando Lázaro, Docente – Investigador, Argentina

Graycie Pio, Defensora derechos humanos, España

Gloria Seddon, Psicologa, Brasil

Eduardo Baró, Arquitecto jubilado, Argentina

Marleny Cardona Acevedo, Docencia, Colombia

Ivan Pojomovsky, Investigador. Universidade Federal de Pernambuco, Brasil

Paola Aileen, Ama de casa, Suiza

María helena Beltrán cillegasy, Orientación escolar, ColombiaMyriam Bregman, Ex Diputada Nacional. Partido de los Trabajadores por el Socialismo –

Frente de Izquierda Unidad, Argentina

Daniel DaRosa, Family Doctor, Militant with Revolutionary Communist International,

Canada

Catalina Toro Pérez, Profesora Universitaria, Colombia

Maximo Sozzo, Profesor e Investigador, Argentina

Olga Lucía Hernández Rodríguez, Independiente, Colombia

Paz Guarderas, Investigadora-Red Interuniversitaria de Investigación Feminista, Ecuador

Germán Serventi, Independiente, Colombia

Lilibeth Sira, Luchadora social, Venezuela

Jorge Peña Domínguez, Técnico en Refrigeración, Venezuela

Andrea Serna, Analista editorial, Venezuela

Gabriel Ignacio Gómez, Profesor universitario, Colombia

Andrés Ruggeri, Director programa Facultad Abierta/Centro de Documentación de

Empresas recuperadas, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Salvador Méndez, Comunicaciones, España

Eleonora Silva – Diseñadora – Venezuela/Argentina