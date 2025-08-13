Por el salario, la liberación de presos políticos y contra la represión, convocan a movilización el 14 en Caracas

Organizaciones sociales, sindicales y políticas, así como de defensa de los Derechos Humanos, vienen convocando a una concentración y movilización con las consignas #BastaDeRepresión - Libertad a los presos políticos – Por Salarios Dignos (CRBV Art. 91). La movilización partirá desde la Plaza Morelos, frente a la Defensoría del Pueblo, de Caracas, e irá hasta el Ministerio Público el día 14 de agosto (jueves). La hora de concentración está fijada para las 10:00 am.

Entre los convocantes principales se encuentran el Partido Comunista de Venezuela (PCV-Dignidad), el PPT-APR, Marea Socialista, el Partido Socialismo y Libertad (PSL), Revolución Comunista (éstas agrupadas a su vez en la articulación unitaria Encuentro en Defensa de los Derechos del Pueblo), también el sindicato de los trabajadores universitarios de la UCV (Sinatra UCV), Comunes, la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), el Bloque Histórico Popular y el Movimiento Popular Alternativo (MPA), entre otros factores convocantes o concurrentes.

Hacen énfasis en la importancia de esta expresión de protesta, especialmente, en el contexto de los últimos hechos represivos contra movimientos sociales, de DDHH y de la izquierda crítica u opositora al gobierno, que se suman a toda una cadena de detenciones y cargas policiales que han venido denunciando, junto a su lucha por un salario digno, y no de pobreza extrema, que cubra la canasta básica como lo estipula el Art. 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.