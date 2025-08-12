Efemérides 12 de agosto: TSJ ordena intervención contra el PCV (2023) - Día Internacional de la Juventud (ONU)

Es 12 de agosto de 2025. Han transcurrido 224 días del año y faltan 141 días para su terminación. Hoy es martes. Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene. ¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org Algunas efemérides de un día como hoy, 12 de agosto: Día Internacional de la Juventud, fecha promovida por la ONU para la participación social de los jóvenes, contribuir a resolver los problemas y retos de la la juventud. La población juvenil se ha ampliado más que nunca en la historia y es un sector que junto con sus cualidades y potencialidades, también posee cierta vulnerabilidad que requiere de políticas y de medidas para su protección y máximo desarrollo de sus posibilidades. En muchos países y regiones las y los jóvenes tienen dificultades o pocas opciones para la educación, para el acceso al trabajo, para la consecución de una vivienda o enfrentan riesgos y tentaciones que deben poder sortear. Los hay que viven en áreas cruzadas por conflictos armados y azotadas por la pobreza. Además, hoy en día amenazas como el cambio climático se ciernen sobre el horizonte de sus vidas futuras y deben o necesitan estar preparados para luchar y dar su contribución a la superación de las circunstancias, para lo cual es fundamental que tengan más oportunidades de participación. En diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU proclamó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud que se había celebrado en Lisboa en mayo de 1998. Las Naciones Unidas auspician esta celebración anual para reconocer los esfuerzos de los jóvenes del mundo en la mejora de la sociedad global. Pero, no hay que olvidar que la ONU expresa más a los Estados y sus gobiernos que a la población de las naciones, en un mundo en el que la sociedad está dividida en clases y los sectores dominantes controlan el poder, a menudo oponiéndose al empuje de las juventudes. Los jóvenes suelen expresar su rebeldía y buscar nuevos caminos, como los que hoy luchan por sus derechos y por la perspectiva de un mundo mejor, contra el deterioro ambiental, contra las políticas de ajuste capitalista, por las libertades democráticas o por los derechos de las mujeres y la sexodiversidad... Por eso la idea es más bien la búsqueda de la auto-organización juvenil y que impulsen sus propias agendas, más que regirse por las celebraciones oficiales. Venezuela tiene una fecha especial como Día de la Juventud, aunque también acompañe la fecha internacional. En nuestro país el Día de la Juventud es el 12 de febrero, en honor a los jóvenes que participaron en la Batalla de La Victoria, la cual fue ganada en 1814, bajo el mando del prócer independentista José Félix Ribas. Día Nacional del Gineco-obstetra, decretado por la Asamblea General de la SOGV (Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela). Día Internacional del Disco de Vinilo. Es un día pensado para divulgar y preservar todo lo que atesora este formato clásico como valor músical y cultural que preserva gran parte del patrimonio artístico del pasado. La fecha conmemora el aniversario de la invención del fonógrafo, por Thomas Alva Edison, el 12 de agosto de 1877. El disco de vinilo, acetato o pasta, mejor conocido como LP (Long Play), es un tipo de formato utilizado para la música grabada, que fue antecedido por los llamados "single" de 45 revoluciones y los de 78 (con menos espacio para las piezas de música y canciones). Fue el portador de la música grabada desde la década de los cincuenta hasta los años ochenta, cuando comenzarían a ser muy usadas las cintas magnéticas en formato de casettes. Día Mundial del Elefante. Una iniciativa internacional impulsada por la Fundación para la Reintroducción de los Elefantes, que busca concienciar sobre la muy frágil y preocupante situación de estos grandes mamíferos, cuya población ha disminuido más de la mitad en los últimos años, enfrentándose con creciente peligro a la amenaza de la extinción en poco más de una década. La población de elefantes es hoy unas 8 veces menos numerosa que a principios del siglo pasado y a pesar de la adopción de políticas y medidas proteccionistas siguen siendo diezmados o acusan el deterioro de su habitat. El principal motivo de la disminución acusada y acelerada de estos grandes hervíboros tiene que ver con el comercio ilegal de marfil, así como también con la competencia de la extensión de las áreas agrícolas y urbanas, junto con el cambio que afecta a las condiciones ambientales en el mundo. La civilización del capitalismo industrial sigue acabando con el planeta y con la propia especie humana de manera suicida, pues la desaparición de cada especie nos acerca más a nuestra propia extinción. Ante esto tenemos que asumir nuestra responsabilidad y hacer algo en favor de que las cosas puedan cambiar. En 1524, fuerzas comandadas por Pedro de Alvarado, en la conquista colonialista de Guatemala, vence a los pobladores originarios Maya Kiche. Se le considera como conquistador de América Central: Guatemala, Honduras y el Salvador. Fue capitán y mano derecha de Hernán Cortés en la conquista de México. En 1681 en la actual Dinamarca, nace Vitus Jonassen Bering, marino y explorador danés al servicio de la marina rusa, que logrará navegar por aguas del estrecho al que dio su nombre: el "Estrecho de Bering", que separa Asia de la costa occidental de América del Norte. Día de la Reconquista de Buenos Aires (Argentina) en 1806 por los patriotas. El capitán de fragata Santiago de Liniers, desde la Banda Oriental (actual Uruguay), organizó las milicias para recuperar la ciudad de la ocupación británica, que avanzaron por las calles junto a San Martín. Los ingleses tuvieron que rendirse. En 1825 Simón Bolívar se convierte en el primer presidente de Bolivia. Mientras Bolívar está en territorio boliviano es cabeza del Poder Ejecutivo y cuando se encuentra fuera de Bolivia es considerado su protector y presidente, aunque designó sucesor al Mariscal Antonio José de Sucre (Prócer venezolano). En 1851 en Nueva York, Merrit Singer patenta una máquina de coser muy parecida a la inventada por Elias Howe un año antes. Ese mismo año, Singer fundará la compañía de máquinas de coser que llevará su nombre, años más tarde la empresa más grande del sector en el mundo. En 1877 Thomas Alva Edinson inventa el Fonógrafo. Fue un inventor, científico y empresario estadounidense. Desarrolló muchos dispositivos que han tenido gran influencia en todo el mundo: como el fonógrafo, la cámara de cine o una duradera bombilla incandescente. En 1877 el astrónomo estadounidense Asaph Hall descubre los dos satélites naturales del planeta Marte y los bautiza con los nombres de Fobos y Deimos, que en la mitología griega son los hijos de Ares (Marte) y Afrodita (Venus). En 1883, se da por extinguida la especie de zebra "cuaga", un tipo de zebra rojiza, al fallecer la que vivía en cautividad en el zoológico de Ámsterdam (Países Bajos). En 1887 nace Erwin Schrödinger, físico austríaco que realizó importantes contribuciones en a la mecánica cuántica y la termodinámica. Recibió el Nobel de Física en 1933 por haber desarrollado la ecuación de Schrödinger, compartido con Paul Dirac. Tras mantener una larga correspondencia con Albert Einstein propuso el experimento mental del gato de Schrödinger que mostraba las paradojas e interrogantes a los que abocaba la física cuántica. (f. 1961). Escribió interesantes textos como "Mente y Materia", "¿Qué es la Vida?, "Ciencia y Humanismo", "Mi Concepción del Mundo", "La Naturaleza y los Griegos"... mucho más allá de la física y la matemática. En 1898, termina la Guerra Hispano-Estadounidense. En 1919 nace Mario Moreno "Cantiflas", actor, comediante, productor, guionista y empresario de la Época de Oro del Cine Mexicano. Fue Ganador del Globo de Oro en 1953. Sus frases cómicas pero profundas en mensajes, todavía hoy circulan como pequeñas lecciones con cortos videos de sus películas, en las redes sociales. En 1933, en Cuba, una huelga general completa la derrota del General Gerardo Machado, como parte de la llamada "Revolución del 33" en ese país. En 1939 se estrena la muy afamada película "El Mago de Hoz". En 1949, nace la actriz y cantante hispano-venezolana Herminia "La Gata" Martínez (f. 2013), también bailarina. En 1949, en Suiza, se celebran los Convenios de Ginebra, fundamento básico del derecho internacional humanitario. Los Convenios y sus Protocolos adicionales establecen regulaciones atinentes al desarrollo de conflictos armados e intentan limitar los efectos de éstos sobre los derechos humanos. En 1955, muere el novelista y crítico alemán Thomas Mann, una de las figuras más importantes de la literatura de la primera mitad del siglo XX. Entre sus obras: "La montaña mágica" y "Muerte en Venecia", están entre las más conocidas, algunas llevadas al cine. En 1964, la Sudáfrica gobernada por el racismo blanco es excluida de los Juegos Olímpicos, debido a su política de "apartheid" impuesta a la población negra. En 1979, muere Ernst Boris Chain, bioquímico británico, premio Nobel de medicina en 1945 por sus investigaciones sobre la penicilina. En 1980 en Uruguay se firma el Tratado de Montevideo, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), organismo intergubernamental que promueve la integración de la región. En 1981 en una conferencia de prensa celebrada en Nueva York (EE.UU.), IBM presenta su primer ordenador o computadora personal para ser comercializado, el IBM Personal Computer 5150. Esto da un impulso decisivo a la Era Informática actual. En 1984, Luís Aparicio se convierte en el primer venezolano en ser exaltado al Salón de la Fama del béisbol de los Estados Unidos (Cooperstown). En 1984, en Estados Unidos terminan los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En el año 2000, muertes dentro del submarino ruso K-141 "Kursk". En el gélido Mar de Barents, se producen explosiones que cuestan la vida a la mayor parte de los 118 miembros de la dotación. En 2003, la Cámara de Diputados argentina deroga las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, que impidieron el procesamiento de los represores del último régimen militar. En 2004, muere Godfrey Newbold Hounsfield, ingeniero electrónico británico, premio Nobel de fisiología o medicina en 1979 (n. 1919), bajo cuya dirección se obtuvo el primer prototipo aplicable de Tomografía Axial Computarizada (TAC), aplicación del escáner a la medicina. En 2005, Estados Unidos lanza la sonda Mars Reconnaissance Orbiter hacia Marte. En 2010 en Ecuador se registra un terremoto con una magnitud de 7,2 grados; uno de los más fuertes registrados en la historia del país. Pero al ser en la región amazónica y a gran profundidad no abarcó zonas pobladas que pudieran arrojar víctimas humanas y grandes daños. Sin embargo se sintió intensamente en todo el territorio. En 2018 la NASA (USA) lanza al espacio la Sonda Parker, con misión de circundar la zona exterior de la corona del Sol. En 2020, el expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, es detenido por presunta delincuencia organizada. En 2021 el primer ministro griego anunciaba que los devastadores incendios forestales que ardieron por toda Grecia durante más de una semana habían sido la mayor catástrofe ecológica en el país en décadas. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n366900.html Los incendios catastróficos se seguirrían produciendo en los veranos siguientes. En 2022, la Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de EEUU (FBI) allana avión venezolano retenido en Buenos Aires, Argentina. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n375777.html En 2023, el TSJ ordena intervención contra el Partido Comunista de Venezuela nombrando una directiva ad hoc. Con esta sentencia, se nombró una nueva junta directiva ad hoc, compuesta en su mayoría por miembros del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), con el cual también están vinculados los magistrados del máximo tribunal venezolano. Ver: www.aporrea.org/ideologia/n385285.html Este hecho significó la continuidad de las acciones gubernamentales dirigidas a proscribir a la izquierda crítica, disidente, opositora o en ruptura con el gobierno de Nicolás Maduro por considerarlo autoritario y cuestinar la aplicación de medidas calificadas de "antiobreras" y "antisocialistas" por estos sectores. En 2023 cerca de 48 mil personas habían muerto en Europa, para estas fechas, a causa de las altas temperaturas, siendo hasta entoces el año más cálido registrado a nivel mundial y el segundo con más mortalidad por calor de la última década, según un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal). Ver: 47 mil 600 muertes por calor en Europa en 2023 En 2024, más de 125 académicos, activistas e intelectuales, de 19 países, expresaban su "preocupación por la violencia institucional expandida en Venezuela". 