(VIDEO) ¿China Prepara Un Gran Cambio Global?

José Luis Cava es uno de los analistas financieros más reconocidos del mundo hispanohablante. Con una trayectoria de más de dos décadas en los mercados, ha formado a miles de inversores a través de sus libros —como "El arte de especular"—, sus cursos y su análisis técnico diario. Su estilo directo, independiente y centrado en datos objetivos lo ha convertido en una referencia indispensable para quienes buscan entender los mercados sin filtros ni ideología.
Desde su plataforma BolsaCava y su canal de YouTube, analiza con claridad los movimientos de índices bursátiles, criptomonedas, divisas y materias primas, anticipando tendencias. Su experiencia le permite combinar lectura técnica con contexto macroeconómico, aportando una visión integral que va más allá del ruido mediático.
Cava no solo enseña a invertir, sino a pensar como un especulador profesional. Su enfoque busca la libertad financiera a través del conocimiento, la disciplina y la independencia de criterio. Escucharlo es siempre un aprendizaje: tanto para quienes están empezando como para los inversores más experimentados.