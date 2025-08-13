Los migrantes que regresan a Venezuela enfrentan deudas y duras condiciones de vida

quien regresó a Venezuela desde México con su esposo y sus cinco hijos tras abandonar sus planes de llegar a Estados Unidos, cubre moldes con aluminio fundido para hacer planchas, en Maracaibo, Venezuela, el 16 de junio. Credito: Matías Delacroix / Archivo AP

MARACAIBO, Venezuela — Las manos de Yosbelin Pérez han fabricado decenas de miles de las planchas redondas de aluminio que las familias venezolanas calientan a diario para cocinar arepas. Se enorgullece de elaborar el venerado "budare", el denominador común entre las casas rurales con techo de lámina y los apartamentos de la ciudad, pero no posee nada a su nombre a pesar de los años que lleva vendiendo utensilios de cocina, informó Noticias de NBC.com.

De hecho, Pérez debe unos 5.000 dólares porque ella y su familia nunca llegaron a Estados Unidos, donde esperaban escapar de la arraigada crisis política, social y económica de Venezuela. Ahora, como miles de venezolanos que han regresado a su país, ya sea voluntaria o involuntariamente, este año, están empezando de cero mientras la crisis se agrava.

"Cuando decidí irme en agosto, vendí todo: casa, pertenencias, auto, todo de mi fábrica: moldes, arena. Me quedé sin nada", dijo Pérez, de 30 años, en la casa de sus suegros en el oeste de Venezuela. Llegamos a México, nos quedamos siete meses y, cuando el presidente (Donald Trump) asumió el poder en enero, dije: "¡Vamos!".

Ella, su esposo y sus cinco hijos regresaron a su país sudamericano en marzo.

Más de 7,7 millones de venezolanos han migrado desde 2013, cuando la economía de su país, dependiente del petróleo, se desmoronó. La mayoría se asentó en América Latina y el Caribe, pero tras la pandemia de COVID-19, los migrantes vieron en Estados Unidos su mejor oportunidad para mejorar sus condiciones de vida.

Muchos venezolanos ingresaron a Estados Unidos a través de programas que les permitían obtener permisos de trabajo y los protegían de la deportación. Sin embargo, desde enero, la Casa Blanca ha eliminado las protecciones para los inmigrantes y ha buscado agresivamente su deportación, mientras el presidente estadounidense Donald Trump cumple su promesa de campaña de limitar la inmigración a Estados Unidos.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se había negado durante mucho tiempo a recibir de regreso a los venezolanos deportados, pero cambió de postura a principios de este año bajo presión de la Casa Blanca. Los inmigrantes ahora llegan regularmente al aeropuerto de Caracas, la capital, en vuelos operados por un contratista del gobierno estadounidense o por la aerolínea estatal venezolana.

El gobierno estadounidense ha defendido sus audaces medidas, incluyendo el envío de más de 200 venezolanos a una prisión en El Salvador durante cuatro meses, argumentando que muchos de los inmigrantes pertenecían a la violenta pandilla Tren de Aragua. El gobierno no proporcionó pruebas que respaldaran la acusación generalizada. Sin embargo, varios inmigrantes deportados recientemente han dicho que las autoridades estadounidenses juzgaron erróneamente sus tatuajes y los utilizaron como excusa para deportarlos.