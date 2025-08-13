Geopolítica, economía y poder, explicados en minutos

(VIDEO) Trump vence a Powell, Rusia avanza en el este de Ucrania y Europa dice no a EEUU

Trump vence a Powell, Rusia avanza en el este de Ucrania y Europa dice no a EEUU

Miercoles, 13 de agosto de 2025. Claves del día: Trump vence a Powell, Rusia avanza en el este de Ucrania y Europa dice no a EEUU.

Donald Trump se impone en su pulso contra Jerome Powell, tras el dato de inflación de ayer del 2,7%, marcando un giro clave en la política monetaria estadounidense a partir de septiembre, según entienden los analistas.

En el frente de guerra, Rusia logra avances significativos en el este de Ucrania, mientras que en el tablero diplomático, Europa planta cara y rechaza la última propuesta de Rusia a Estados Unidos sobre el fin de la guerra de Ucrania.

Conduce José Vizner.


