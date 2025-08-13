(VIDEO) Eurodiputados advierten antes de las negociaciones en Alaska de que no se debe recompensar la agresión rusa

13-08-25.-Si Rusia consigue alterar las fronteras de Ucrania por la fuerza, ningún país estará a salvo. No se pueden asegurar las fronteras, advierten siete de los principales eurodiputados en una declaración conjunta.Siete diputados de alto nivel del Parlamento Europeo han emitido una declaración conjunta ante la cumbre Estados Unidos-Rusia que se celebrará el viernes en Alaska, en la que advierten de que la agresión rusa no debe ser recompensada con ganancias territoriales.La declaración fue redactada por el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, David McAllister, y firmada por otros seis diputados de alto nivel, entre ellos Pekka Toveri (Finlandia/PPE), Brando Benifei (Italia/S&D), Ville Ninistő (Finlandia/Los Verdes-EFA), Michael Gahler (Alemania/PPE), Michal Szczerba (Polonia/PPE) y Sandra Kalniete (Letonia/PPE).La declaración exigía que se incluyera a Ucrania en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia del viernes. "No se puede negociar la paz en Ucrania sin la plena participación de sus dirigentes democráticamente elegidos y el respaldo de su pueblo", afirma la declaración, que subraya que cualquier acuerdo debe basarse en el derecho internacional y garantizar el procesamiento de los responsables de crímenes de guerra.La declaración rechaza la idea de intercambiar territorios para lograr un alto el fuego. Anteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la propuesta podría incluir un intercambio territorial entre Rusia y Ucrania. "Insistimos en que cualquier acuerdo en los términos dictados por Rusia o que recompense su guerra de agresión contra Ucrania pondría gravemente en peligro la seguridad del continente europeo", señala la declaración.Los eurodiputados afirman que Ucrania debe contar con el apoyo de sus socios para estar en condiciones de alcanzar un alto el fuego. "La agresión nunca debe ser recompensada ni reconocida, ni en Ucrania ni en ningún otro lugar. Si Rusia consigue alterar las fronteras de Ucrania por la fuerza, la seguridad de las fronteras de ningún país puede estar garantizada", reza la declaración.Los firmantes de la declaración subrayaron que las negociaciones de paz deben ir precedidas de un alto el fuego incondicional y recordaron que Rusia ha hecho propuestas inviables en los últimos meses como pretexto para prolongar la guerra.Por último, la declaración pide a la UE que permanezca unida y preste apoyo político, económico, militar y humanitario a Ucrania hasta que se garantice una paz completa, justa y duradera.