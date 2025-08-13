Estados Unidos: Más de 60.000 personas se encuentran en centros de detención migratoria

Las cifras reflejan el importante esfuerzo que ha realizado la administración Trump para intensificar la represión migratoria.

13 de agosto de 2025.- El número de personas detenidas por inmigrantes alcanzó un nuevo máximo de más de 60.000 el lunes, rompiendo un récord moderno establecido durante la primera administración Trump, según registros internos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, informó Los Tiempos de Nueva York.com.

El número de personas detenidas ha aumentado desde enero, cuando alrededor de 39.000 personas estaban bajo detención de inmigrantes, lo que refleja los esfuerzos de la administración Trump para aumentar rápidamente los arrestos y deportaciones. Según los registros de ICE obtenidos por The New York Times, más de 1.100 personas habían sido detenidas desde el viernes, unas 380 personas por día.

La capacidad de los agentes de inmigración para detener personas ha aumentado rápidamente desde la creación del ICE en 2003. Hace veinte años, el promedio diario de inmigrantes detenidos era de aproximadamente 7.000, según la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. El pico anterior desde que se implementó el método actual de conteo del gobierno fue de 55.654 en agosto de 2019, durante la primera administración de Trump.

Las últimas cifras reflejan el cambio de enfoque de la vigilancia migratoria: la mayoría de las personas detenidas en enero fueron arrestadas por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la agencia que patrulla las fronteras terrestres, puertos marítimos y aeropuertos del país. ICE, que realiza redadas migratorias en el interior del país, realiza la abrumadora mayoría de los arrestos seis meses después del inicio del segundo mandato del presidente Trump.

Trump ha hecho de la intensificación de la represión migratoria un tema central de su segundo mandato. Su administración, y sus aliados en los estados de mayoría republicana, han dedicado un esfuerzo considerable a ampliar la capacidad del gobierno para arrestar, detener y deportar inmigrantes. Trump, quien fue reelegido con la promesa de deportaciones masivas, ha expresado con frecuencia su frustración por el hecho de que los arrestos y las deportaciones no estén aumentando con mayor rapidez.

Los arrestos migratorios requieren amplios recursos, incluyendo tiempo suficiente para la vigilancia, y la administración Trump ha presentado ambiciosos planes a largo plazo para expandir ICE, después de que el Congreso triplicara con creces el presupuesto de la agencia, de aproximadamente 8 mil millones de dólares a aproximadamente 28 mil millones.