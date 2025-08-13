Maduro acusa a EEUU de lanzar "acusaciones balurdas e imbéciles" en su contra

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Credito: Web

13-08-25.-El presidente Nicolás Maduro acusó este martes al Gobierno de EE. UU. de lanzar «acusaciones balurdas» e imbéciles en su contra y sobre los militares venezolanos.



«Por eso es que el imperialismo, habiendo sido descubierto en sus planes macabros, huyen hacia adelante. Entonces lanzan sus acusaciones balurdas e imbéciles contra mí, contra los militares y los líderes políticos de la revolución», resaltó en un acto transmitido por VTV.



El gobernante agregó: «Llevan las diferencia que tenemos y tendremos toda la vida al alcantarillado de la putrefacción moral del imperialismo y su decadencia, tratando de manchar nuestra ética y nuestra moral. Sepan que a nosotros no nos mancha ningún imperio. Sepan que nosotros vamos pa’ alante».



Asimismo, Maduro afirmó no tenerle miedo a ningún «imperio», tras autodenominarse «heredero directo de (Simón) Bolívar y Antonio José de Sucre».



«Ante las amenazas del imperialismo, Dios con nosotros, llevamos el espíritu de Moisés, somos el pueblo de Moisés, le caerán 12 plagas y más al faraón que se atreva (a atacarlos)», acotó.



Sumado a ello, Maduro pidió lealtad y al unísono que se hagan a un lado quienes estén «acobardados».



«Que todo el mundo se defina, el que esté acobardado que dé un paso al lado y punto (…) pero esta patria no la va a detener nada ni nadie, que lo sepan los que han nacido y estén por nacer», puntualizó.

