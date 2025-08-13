Inestabilidad atmosférica se prevé este 13-Agosto con presencia de Polvo del Sahara



La Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), sumada a la presencia de Polvo del Sahara y los efectos indirectos de la tormenta tropical Erin, ubicada a tres mil kilómetros al noreste de Venezuela, generarán inestabilidad atmosférica en el país.

La información fue publicada en el canal de Telegram del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), donde destacó que en horas de la mañana, se esperan cielos parcialmente nublados con algunas zonas despejadas.

Asimismo, se pronostican lluvias y chubascos en la Guayana Esequiba, el sureste de Delta Amacuro, el oeste de Bolívar, el norte de Amazonas, los Llanos Centrales y Occidentales, la región Central, los Andes y el sur del lago de Maracaibo.

En horas de la tarde y noche, la nubosidad aumentará, y traerá consigo lluvias y chubascos con eventuales descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, partes de Lara y Falcón, los Andes y el Zulia.

Además, no se descartan lluvias dispersas en zonas de La Guaira, Miranda, Distrito Capital, Aragua y Carabobo.



