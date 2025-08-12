Corea del Sur: Un tribunal ordena el arresto de la esposa del ex-presidente destituido. Kim Keon

12 de agosto de 2025.- Hee se encuentra bajo custodia por tres cargos, mientras que su esposo, Yoon Suk Yeol, se encuentra detenido por intentar imponer la ley marcial, informó El Guardian.com.

Un tribunal surcoreano ordenó el martes el arresto de Kim Keon Hee, esposa del expresidente destituido Yoon Suk Yeol, convirtiéndola en la primera exprimera dama en ser arrestada en la historia del país.

El fallo del tribunal del distrito central de Seúl crea una situación sin precedentes: ambos miembros de una expareja presidencial se encuentran bajo custodia simultáneamente.

Yoon Suk Yeol fue reencarcelado en julio mientras la fiscalía investiga su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre del año pasado.

Tras la elección de Lee Jae Myung como presidente en junio, se designó un fiscal especial para investigar 16 acusaciones penales contra Kim. Sin embargo, la orden de arresto del miércoles solo abarcaba tres cargos.

La fiscalía alega que obtuvo más de 800 millones de wones (428.000 libras esterlinas) manipulando el precio de las acciones de Deutsch Motors, un concesionario local de BMW, entre 2009 y 2012, mediante una conspiración con otros para inflar artificialmente las acciones.

También se le acusa de recibir más de 270 millones de wones en financiación política ilegal a través de servicios gratuitos de sondeos de opinión y de utilizarlos para influir en la selección de candidatos del partido conservador Poder Popular en las elecciones parciales de 2022.

El tercer cargo implica aceptar regalos de lujo, como bolsos Chanel y joyas costosas de la Iglesia de la Unificación, a través de un intermediario chamán, a cambio de un trato favorable para proyectos de desarrollo en Camboya.

Kim fue interrogada durante más de siete horas por los investigadores la semana pasada antes de que se solicitara la orden de arresto.