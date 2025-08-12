(VIDEO) Quién es Martha Grajales: defensora de DDHH, derechos de los palestinos, de madres de presos, militante de izquierda

Martha Lía Grajales es una activista defensora de los derechos humanos, nacida en Colombia y nacionalizada venezolana. Formó parte de la Comisión Presidencial para el Desarme. Asimismo, se desempeñó como coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). También fue miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Es integrante del colectivo SurGentes y militante toda su vida de la izquierda. Grajales es muy conocida en el ambiente de organizaciones sociales tanto en Venezuela como en distintas partes de Latinoamérica, así como su actividad en las distintas manifestaciones donde siempre hace acto de presencia para defender a los más débiles y vulnerables, como es el caso de los derechos de los palestinos, víctimas del estado genocida de Israel y otras causas similares.

Actualmente, distintas organizaciones venezolanas e internacionales denuncian la detención arbitraria de Grajales, donde manifiestan se le han violado todos sus derechos, al ser secuestrada el viernes 8 de agosto, en horas de la tarde, en una Alcabala de la PNB, siendo trasladada, inmediatamente a otro vehículo por "funcionarios uniformados" de ese mismo cuerpo; y desde entonces se desconoce su paradero, imformó su esposo, Antonio González Plessman. Aunado a esto, se le ha negado el acceso a la debida defensa, y se le endilga una absurda acusación, un caso similar al de los 252 venezolanos secuestrados por el gobierno de Trump y Bukele, que fue altamente condenado por el gobierno nacional y que en este caso está repitiendo los mismos errores, manifiestan algunos denunciantes.

A Grajales se le imputa por "incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación", sin emitir hasta ahora ninguna prueba y es que los que han mantenido una relación con la activista conocen y saben que su única responsabilidad es haber estado acompañando a las madres de los presos políticos ,el 5 de agosto pasado, cuando reclamaban por la libertad plena de sus hijos detenidos arbitrariamente y que sufren tanto o igual que las madres de los 252 muchachos venezolanos secuestrados por Bukele y quienes fueron víctimas de bandas con capuchas cuando hacían vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia.

Las organizaciones que defienden los derechos de Martha Grajales, no pueden entender estos injustos señalamientos y acusaciones que carecen de toda lógica, que significa un gran error y un mal procedimiento en contra de activistas que van más allá de los partidos y que simplemente abogan por los derechos de las víctimas y las injusticias.

Y las preguntas que surgen ante acusaciones de infiltración para espiar y dividir, son absurdas porque Marhta Grajales no trabaja actualmente dentro del gobierno ni dentro del Psuv, ni con entes gubernamentales, entonces, a quién va a espiar si no pertenece a ninguna estructura gubernamental, si a vox populi, se sabe que es una activista que vela por los intereses de los que no tienen ningún apoyo, que van más allá de intereses políticos. Cómo tantas personas tiene derecho a disentir y a apoyar, como en este caso a las madres de los presos políticos, o es que acaso hacer eso significa "instigación al odio". O es que al gobierno de los EEUU a quien tanto acusa este gobierno de violar los derechos humanos, ¿la gente no protesta y manifiesta? y van y demandan, investigan y se amparan en las leyes.

Hoy Martha es la protagonista de una gran injusticia y de increíbles acusaciones, de un gobierno que dice abogar por los derechos de los desprotegidos, como lo fue el caso de los 252 muchachos venezolanos, que hoy, felizmente se encuentran a salvo en el país. Asi mismo las organizaciones sociales, en nombre de los derechos humanos y la justicia, solicitan la libertad y el retiro de cargos a Martha Lía Grajales, una activista sensible, luchadora, comprometida y militante de la izquierda, sin intereses, sólo el deseo de ayudar a construir un mundo mejor, inspirada en los más altos valores de la defensa de la dignidad humana.

Por eso la detención de Martha Grajales ha levantado la solidaridad de muchas organizaciones de izquierda tanto a nivel nacional como internacional porque saben que siempre ha estado del lado correcto de las luchas y solicitan que sea liberada y que se le otorgue un desagravio ante esta ignominia.

Movimientos que apoyan a Martha Lía Grajales: SurGentes, Movimiento de Pobladores, Pioneros, Comuneros, sectores del movimiento sindical que protesta contra el "Salario Cero" y exige cumplir el Art 91, los del Encuentro Nacional por los Derechos del Pueblo (PCV, PPT-APR, PSL, LTS, Marea Socialista, Revolución Comunista), Bloque Histórico Popular, MPA de Manuel Isidro Molina, Comunes, Grupo de legisladores del Frente de Izquierda, Pacto Histórico, capítulo Venezuela (PHV), Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz 1980), Michael Löwy (sociólogo y filósofo franco-brasileño), Alba Carosio (feminista venezolana) y Claudia Korol (educadora popular feminista argentina), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (Argentina) y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Ecuador). Así como cientos de intelectuales, activistas y defensores de derechos humanos de otros países como Argentina, Ecuador, España, Colombia y Nicaragua.

Video donde Martha Grajales denuncia el genocidio de Palestina.