Inglaterra enfrenta escasez de agua; declaran situación de importancia nacional

Un hombre se sienta al sol en un parque de Londres mientras partes del Reino Unido enfrenta una ola de calor

12 de agosto de 2025.- La actual escasez de agua en Inglaterra ha sido declarada un "incidente de importancia nacional", informó hoy martes la Agencia de Medio Ambiente.



Cinco zonas se encuentran oficialmente en sequía, y otras seis experimentan condiciones de sequía prolongada después del período de seis meses más seco hasta julio desde 1976. A pesar del clima inestable de julio, los caudales de muchos ríos y los niveles de los embalses siguieron bajando con respecto a junio.



Las cifras oficiales muestran que las reservas de los embalses cayeron un 2 por ciento la semana pasada, hasta un promedio del 67,7 por ciento, frente al 80,5 por ciento de la primera semana de agosto y el 75,6 por ciento del mes pasado. Los expertos advierten de graves consecuencias, como la disminución del rendimiento de los cultivos y del forraje para el ganado, daños en los humedales y los hábitats fluviales, así como un aumento de los incendios forestales.



La Unión Nacional de Agricultores aseveró que la escasez de agua ha perturbado la temporada de cultivo de este año, mientras que la Agencia de Medio Ambiente señaló que julio fue el quinto más caluroso jamás registrado, a pesar de las tormentas de lluvia locales. Agosto comenzó con condiciones más secas y la cuarta ola de calor del verano, añadiendo tensión a los suministros de agua y a las rutas de navegación.



La Oficina Meteorológica señaló que una condición de alta presión y una corriente de aire procedente del sur estarían elevando las temperaturas en gran parte de Inglaterra y Gales a principios de esta semana. Los expertos también advirtieron de los riesgos para la salud relacionados con el calor, como golpes de calor, deshidratación y problemas respiratorios.



"La situación actual es de importancia nacional, y hacemos un llamado a todos para que contribuyan con lo que les corresponde y ayuden a reducir la presión sobre nuestro medio ambiente hídrico", dijo Helen Wakeham, directora de agua de la agencia y presidenta del Grupo Nacional sobre la Sequía.



En junio, la agencia advirtió que, sin medidas urgentes de conservación, el suministro público de agua de Inglaterra podría enfrentar un déficit diario de 5.000 millones de litros para el año 2055, con un déficit adicional de 1.000 millones de litros para necesidades económicas más amplias.