MAS asegura que la abstención y división opositora propiciaron el "triunfo electoral de una minoría"

29-07-25.-Para la vicepresidenta del MAS, María Verdeal, el Consejo Nacional Electoral continúa pronunciándose sobre las elecciones realizadas este domingo 27 de julio pero sin publicar los resultados.



«Pareciera que el CNE se está acostumbrando a esta práctica de ocultar los resultados para que los candidatos y organizaciones políticas no puedan verificarlos».



La dirigente felicitó a los candidatos de oposición que lograron mantenerse en las alcaldías y concejos municipales. Sin embargo, lamentó que se haya perdido la alcaldía del municipio Carrizal en el estado Miranda como consecuencia de la duplicidad de candidatos, a pesar del llamado a la reflexión que se hizo en varias oportunidades para unificar la opción opositora.



«La oposición tenía en sus manos 123 alcaldías y ahora 50 debido a la abstención y la falta de unidad entre los factores democráticos. Los ciudadanos creen todavía que al no participar en los procesos electorales perjudican a quienes están en el poder».



«Quienes gobiernan hoy gozan de más poder porque tienen mayoría en la Asamblea Nacional, gobernaciones y alcaldías».



Recordó que la Constitución Nacional no contempla una cifra específica de votos para lograr el triunfo en las urnas, pues la participación ciudadana determina quienes serán electos.



«Sectores opositores siguen cometiendo el mismo error desde hace muchos años. Debemos reconocer que todas las organizaciones políticas se encuentran situación precaria y que es obligatoria la conexión con la ciudadanía para que pueda alcanzarse el poder en las diferentes instancias de gobierno».



La vicepresidenta de la tolda naranja exhortó a los partidos políticos a bajar el ego y admitir que ninguno está mejor posicionado que otro.



Sobre la posible reforma constitucional y su respectiva consulta pública, Verdeal alertó que el gobierno pretende eliminar el sufragio directo y secreto e imponer el Estado comunal, proyecto que rechaza la mayoría de los venezolanos. «¿Vamos entonces a abstenernos de votar y cometer el mismo error?»



Verdeal hizo énfasis en que Venezuela no se acabó el 25 de mayo ni el 27 de julio.



«Quienes seguimos en el país defendemos lo que queda de democracia. No se trata de que quien vota es malo y quien se abstiene es bueno, tal como lo reflejan en las redes sociales y de manera peyorativa los venezolanos que residen en el exterior».



Amnistía general

Verdeal denunció que el tema de los presos políticos es manejado como una puerta giratoria para liberar a algunos y encarcelar a otros.



«Pensar diferente no constituye ningún delito, por ello abogamos desde el MAS por una amnistía general para esos venezolanos que nunca debieron estar presos».



Para finalizar, la dirigente insistió en la construcción de caminos de paz y de libertad donde impere el reconocimiento, el encuentro y el respeto a la pluralidad de pensamiento por parte del sector político, la sociedad civil y la ciudadanía.

