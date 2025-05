Juan Requesens: Asumo que no logramos convencer a la gente de que saliera a votar y ellos ganaron sin ser mayoría

Juan Requesens Credito: C.punto

28-05-25.-«Asumo la responsabilidad de no haber podido convencer a nuestra gente de participar y de votar como instrumento para recuperar la gobernación del Estado. No tengo nada de que culpar a mis hermanos y a mis candidatos. No tengo nada de que culpar a la ciudadanía. La ciudadanía el día domingo encontró en la abstención un mecanismo de expresión».



Las afirmaciones pertenecen a Juan Requesens, excandidato a la Gobernación del estado Miranda, quien en rueda de prensa señaló que ahora se requiere insistir en que se puede cambiar el país.



«Con la fuerza la convicción y la motivación que siempre me ha caracterizado voy a insistir. Voy a insistir porque yo creo en mi gente. Voy a insistir porque yo creo en mi país. A nosotros nos hicieron muchos cuestionamientos y muchas críticas. Nos llegaron a decir que esto estaba negociado, que esto eran cuotas, que esto estaba palabreado ya, que nos iban a entregar todo aquí en Miranda», señaló el dirigente.



El dirigente y expreso político indicó que sabían «que era jodido convencer a la gente de participar, pero nosotros por medio del expresión, la movilización y la articulación social, salimos a echarle un mundo a convencer a la gente de que aquí habían dirigentes vivos, comprometidos y luchando por este estado. Por eso nosotros salimos a votar».



«Nosotros perdimos y no fue porque el gobierno sea mayoría. Nosotros perdimos porque no logramos convencer a la gente. Y yo, Juan Requesens en el caso del Estado Miranda, asumo la responsabilidad de eso», señaló con vehemencia el dirigente.



Refirió que su acción política no se quedada en el proceso electoral y afirmó que les tooca una tarea «dura» en lo que dibuja el horizonte cercano.



«Después de la tierra arrasada, después de que el gobierno se va alzó como una gobernación sin tener votos, a nosotros nos toca salir a la calle a darle la cara a la gente que sí votó y que no votó para decirle que las cosas pueden cambiar. Y eso, señores, es una tarea titánica y es el compromiso que nosotros estamos asumiendo», aseguró el dirigente.



En su discurso señaló que se sentía orgulloso de los candidatos que le acompañaron y «de los los testigos, los movilizadores, de los dirigentes de los partidos políticos, de los líderes sociales que acompañaron esta propuesta, porque le echaron un camión de ganas en una campaña en la que enfrentamos muchísimas dificultades».



«Yo también podría decir que me siento tranquilo porque dimos todo lo que podíamos dar y dijimos todo lo que podíamos decir. Pero eso sería contar nada más la mitad del cuento. Yo también estoy preocupado», dijo en tono reflexivo.



Al explicar cuál es el motivo de su preocupación indicó que «el país ya está de indefensión absoluto, de desesperanza, de frustración, de rabia y de incertidumbre al que nadie le puede dar respuesta. Estoy triste porque hay hermanos que siguen presos, hay familias que siguen separadas y cada ciudadano se debate hoy entre poder salir a la calle o tener que quedarse en su casa resignado a ver cómo llena la nevera de comida».



«Estoy preocupado porque los grupos de intereses y los actores políticos se debaten entre una narrativa que no le dicen nada a los venezolanos. Tenemos un gobierno que el día domingo se alza con casi todas las gobernaciones menos una. Con más de 250 diputados sin tener mayoría porque no la tienen para nada. Eso da rabia, da frustración», dijo Requesens.

