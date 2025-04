(VIDEO) Por qué el PCV no apoyó el decreto de emergencia económica

16-05-25.-La diputación del Partido Comunista de Venezuela (PCV) salvó el voto en la discusión del decreto de emergencia económica presentado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez en la Asamblea Nacional el pasado jueves.El diputado Oscar Figuera explicó en rueda de prensa este lunes que ante los impedimentos que impone el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para que los comunistas expresen su posición en la plenaria, la única forma de dejar constancia de sus opiniones es a través del voto salvado.«Salvamos el voto para dejar constancia escrita de nuestra posición», afirmó el Secretario General del PCV.Tanto la bancada mayoritaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), así como el bloque de la Alianza Democrática, conformado por partidos de oposición intervenidos judicialmente por la cúpula gubernamental, acompañaron el decreto que le da a Nicolás Maduro competencias para «dictar regulaciones excepcionales y transitorias» en materia económica; así como «otras medidas de orden social, económico y político que estime conveniente a las circunstancias».La medida tiene un lapso de 60 días prorrogables por el mismo periodo, de acuerdo a la Constitución. Ya en 2016, Maduro adoptó un decreto similar que se prorrogó más de 25 veces, contraviniendo el ordenamiento legal.«Consideramos que este decreto favorece los intereses del capital, en correspondencia con la política que aplica el ciudadano Nicolás Maduro; una política neoliberal que abre espacio al gran capital local y trasnacional mientras hace daño a la soberanía y a los derechos del los trabajadores y del pueblo en genera», declaró Figuera.El diputado comunista rechazó que el nuevo decreto no incluya «medidas concretas que permitan recuperar el salario de las y los trabajadores« y que «permita superar la situación actual en la que el pueblo trabajador debe laborar en diversos sitios para conseguir el sustento para su familia».«Ese decreto no dice nada con respecto al salario mínimo mensual que tiene más de tres años congelado y que hoy con el dólar cercano a los 80 bolívares, se ubica en menos de dos dólares», apuntó.«No dice nada ese decreto sobre el alto costo de la vida; que tiene que ver con salarios miserables; con la devaluación de la moneda; con una producción interna deficitaria y con el uso de los recursos del Estado para la corrupción y enriquecimiento de la cúpula en el poder», agregó Figuera.El Secretario General del PCV denunció el robo de recursos que durante los últimos años han sido aprobados para el desarrollo de proyectos de infraestructura que permanecen inconclusos.«Estos señores, que tienen una práctica de opacidad, no trasparente, de corrupción vienen hoy a exigir más poderes», dijo.Figuera afirmó que acompañar ese decreto «sería darle una especie de legalidad a la práctica autoritaria y de concentración de poder que ejerce Nicolás Maduro y la cúpula del PSUV».El parlamentario insistió en el peligro de darle más poder a un grupo que no ha sido capaz de mostrar los resultados de las elecciones presidenciales, desagregados por mesa de votación.«Ese es un decreto para manejar con mayor discrecionalidad el poder en Venezuela;para manejar con mayor opacidad los recursos del país; y por eso desde el PCV lo rechazamos públicamente», concluyó.