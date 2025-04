(VIDEO) Simón Calzadilla (MPV) denuncia que CNE le "cerró las puertas" para participar en elecciones

14-04-25.-El secretario general del Movimiento Por Venezuela (MPV), Simón Calzadilla, denunció el sábado que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le “cerró las puertas” al partido para que pudiera participar en las elecciones del 27 de mayo, luego de que no les permitiera inscribir candidatos.«Cuando son las 7:17 de la noche, hoy sábado 12 de abril, estamos en el portal de postulaciones del Consejo Nacional Electoral. Vamos a introducir nuestro número de cédula, siendo yo la persona autorizada por el Movimiento Por Venezuela para postular. Queremos registrarnos para generar el usuario y nos da error», indicó Calzadilla en un video.En ese sentido, manifestó que al intentar registrarse para generar el usuario, le aparecía un mensaje de «error»«Aquí nos aparece la siguiente leyenda: esta persona no está autorizada por ninguna organización con fines políticos u organizaciones indígenas; no podrá registrarse como usuario. Diríjase al CNE o a la oficina regional electoral de su entidad federal o comuníquese con el 0800-VOTEMOS», apuntó.«Es obvio que no es un error, sino que el ente electoral nos está cerrando las puertas de la participación», dijo el líder de MPV.