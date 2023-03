CUTV y FNLCT se pronuncian sobre Asamblea Nacional de Trabajadores en Lucha

Pedro Eusse, Lenin Linarez, Angel Castillo, Adelmo Becerra, Arturo Morgado, Yonathan Rodríguez (Carabobo) y Freddy Santaella (Aragua) Credito: TP

23-03-23.-Una representación del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) y de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), integrada por Pedro Eusse, Lenin Linarez, Angel Castillo, Adelmo Becerra, Arturo Morgado, Yonathan Rodríguez (Carabobo) y Freddy Santaella (Aragua), participó el sábado 18 de marzo en la Asamblea Nacional de Trabajadores en Lucha (ANTL), realizada en la sede de la APUCV.



En esa actividad se dieron cita diversas expresiones organizadas del movimiento laboral venezolano, con la finalidad de unir todas las luchas de los trabajadores y trabajadoras, activos y jubilados, de los sectores público y privado, en procura de salarios dignos y la restitución de los derechos vulnerados por el Gobierno y la patronal en general, así como también por la derrota de las políticas neoliberales que están precarizando la vida del pueblo trabajador mientras se conceden ventajas y privilegios a los grandes capitalistas y a las mafias de la burguesía parasitaria.Los temas centrales del debate fueron: el contenido de un Pliego de Demandas de la clase trabajadora, elementos de un Plan de Lucha Unitario y la integración de una instancia de Coordinación Nacional de las Luchas, siendo precisamente los temas de la unidad y de la relación del movimiento de las y los trabajadores con la política, los más candentes en la discusión.



Al respecto, el FNLCT y la CUTV, a través de las intervenciones de Lenin Linarez, Angel Castillo y Pedro Eusse, expusieron la necesidad de construir una amplia unidad de acción y abandonar las pretensiones de encasillar los esfuerzos unitarios en una «unidad orgánica» que no se corresponde con las características plurales del movimiento laboral venezolano y no sirve a las apremiantes necesidades de los trabajadores y trabajadoras; la unidad viable es la unidad de acción, que ya ha logrado tímidos pero significativos logros, tales como el pago íntegro de los bonos vacacional y recreacional para el personal de la educación, con las combativas movilizaciones de agosto del año pasado; también esa unidad en la diversidad, actualmente ha hecho posible que decenas de miles de docentes de la educación básica y media se mantengan en movilización permanente desde el 9 de enero. La unidad de acción debe permitirnos sumar a todas y todos sin distinción alguna, no puede ser la unidad tan solo de los que se asumen opositores, sino de toda la clase trabajadora que necesita se respete la Constitución en sus artículos 89 y 91, para que se restituyan los derechos destruidos por el memorándum-circular 2792 y el Instructivo ONAPRE y se establezca la indexación de los salarios y pensiones a la canasta básica.De igual modo, los voceros de la CUTV y el FNLCT fijaron posición categórica en pro de la absoluta independencia y autonomía del movimiento de las y los trabajadores y de la instancia unitaria que salga de la Asamblea nacional y de las asambleas regionales que se realicen. Esto es fundamental, la independencia y autonomía frente al Gobierno y a la patronal privada y pública, así como también frente a los partidos políticos, en particular los partidos que están al servicio de las burguesías foráneas y nacionales.



Nuestros puntos de vista coincidieron con las posiciones expresadas por representantes de otras organizaciones que se reivindican clasistas.



De manera contundente se rechazó cualquier intención de utilizar las necesidades de las y los trabajadores y este esfuerzo unitario para favorecer los objetivos particulares de una u otra organización política.



Son momentos en que la clase trabajadora necesita levantar su moral y ganar confianza en su propia fuerza para defenderse y pasar a la ofensiva por sus propios intereses, no está dispuesta a dejarse utilizar ni por el Gobierno ni por determinados sectores de la derecha opositora, que también tienen compromisos con la clases explotadoras.



Amplia unidad de acción con independencia de clase, es la fórmula que nos permitirá a los trabajadores y trabajadoras avanzar y vencer.



¡Gobierne quien gobierne los derechos se defienden!



¡Organicemos los Comités de Lucha por Salarios Dignos!



¡Trabajadores unidos jamás serán vencidos!

