PCV Guárico: "El PSUV pretende convertir a los partidos políticos en franquicias"

Credito: TP

13-02-23.-Desde el Comité Regional «Bibiano Subero» del Partido Comunista de Venezuela en el Estado Guárico rechazamos de manera categórica, firme y contundente, el montaje hecho por parte del gobierno nacional y la dirección nacional del PSUV, al pagarle a un grupo de mercenarios para hacerse pasar por militantes de nuestro glorioso Partido Comunista de Venezuela, y de esta forma hacer creer a la opinión pública que existe algún tipo de apoyo de parte de la militancia comunista al gobierno neoliberal de Nicolás Maduro, esto forma parte de los constantes ataques provenientes desde el PSUV (encabezados por Diosdado Cabello y Jesús Germán Faría Tortosa), que se empeñan en arremeter contra nuestra organización. Estos ataques llevan como finalidad, no solo pretender hacer ver que la unidad inquebrantable de nuestro Partido se encuentra fracturada, cosa que es completamente falsa, sino que, lo que realmente buscan, es justificar la intervención judicial del PCV, tal como lo han venido haciendo con casi todos los partidos políticos venezolanos.



Entre otras cosas, además del financiamiento de estos grupúsculos que no tienen absolutamente nada que ver con el Partido Comunista de Venezuela, se pretende hacer ver al PCV como un Partido aliado a la derecha nacional y/o que recibe órdenes del imperialismo; ante esto es necesario no solo aclarar que tales aseveraciones son completamente falsas, por el contrario ha sido el Gobierno-PSUV el que ha asumido políticas neolibelares y antipopulares que junto con las sanciones imperialistas han destruido el salario de los Venezolanos en favor del capital, es el gobierno-PSUV, el que viene pactando en México con sectores de la derecha y la ultraderecha; es el gobierno-PSUV el que viene entregando nuestros recursos minerales a los sectores imperialistas del capital internacional, como es el caso del arco minero, y el deplorable caso de Petropiar bajo la dirección de la estadounidense Chevron.



Estas perversas prácticas politiqueras del PSUV-Gobierno evidencian su propósito de someter a los partidos políticos, convirtiéndolos en franquicias del PSUV, para decidir cómo, cuándo y dónde deben actuar, quién debe dirigirlos y quién debe militar en ellos, procurando tener en todos los partidos políticos direcciones serviles, sumisas y acomodaticias.



Es por ello, que los comunistas del estado Guárico ratificamos la autonomía de acción de nuestro glorioso Partido, ratificamos nuestra Línea Política, nuestro Programa, nuestros Estatutos y nuestras Estructuras de Dirección en los distintos niveles; ratificamos que es el Partido Comunista de Venezuela, el único partido del país que se rige por el centralismo democrático, siendo este principio leninista la muestra más fiel de la democracia partidista y revolucionaria que pueda existir, es el Partido Comunista de Venezuela, el único partido que lucha por los derechos de la clase trabajadora y su único destacamento de vanguardia en la lucha por la Revolución y la toma del poder político contra la burguesía, por ello ratificamos los postulados del marxismo-leninismo en la lucha contra del neoliberalismo, contra el populismo, contra el reformismo y contra el revisionismo.



¡Amplia Unidad Obrero-Popular, para derrotar la ofensiva del capital!



¡Gobierne quien gobierne, los derechos del pueblo se defienden!



Con dignidad, combatividad y firmeza: ¡Comunistas Siempre!

Esta nota ha sido leída aproximadamente 393 veces.

La fuente original de este documento es:

TP (https://prensapcv.wordpress.com/2023/02/11/pcv-guarico-el-psuv-pretende-convertir-a-los-partidos-politicos-en-franquicias/)