PCV no participará en sesión especial de la AN en solidaridad con la clase trabajadora en lucha

13-01-23.-Como es del conocimiento nacional, hoy 12 de enero de 2023, el presidente Nicolás Maduro Moros presentará su Memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.



El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) ha decidido que el diputado Oscar Figuera no asista a tal evento y, en consecuencia, no nos hacemos parte de la pantomima que orquesta el Ejecutivo Nacional, en conjunto con los demás poderes públicos, para mentirle descaradamente al pueblo venezolano; reiterando promesas que luego su gestión de gobierno no honra y elevando el cinismo a nivel de política de Estado.



Nos ausentamos en solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores venezolanos que estos momentos libran importantes luchas en todo el país contra el paquete neoliberal impuesto por el Gobierno a través de políticas económicas y laborales que enriquecen a una minoría parásita, mientras refuerzan la explotación y lanzan a la miseria a la gran mayoría del pueblo trabajador venezolano.



El PCV reitera su rechazo al nuevo pacto de élites entre el Gobierno y la oposición de derecha para conculcar los derechos del pueblo trabajador de de ciudad y el campo, así como su condena al falso discurso socialista con que la cúpula del PSUV encubre la entrega de la soberanía del país.



Exigimos:



¡AUMENTO GENERAL DE SUELDOS, SALARIOS, JUBILACIONES, PENSIONES Y SALARIO MÍNIMO NACIONAL INDEXADOS A LA CANASTA BÁSICA!



CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 91 DE LA Constitución: ¡SALARIO SUFICIENTE PARA VIVIR DIGNAMENTE!



¡DISCUSIÓN DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS!



¡RESPETO A LA ORGANIZACIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE Y AUTÓNOMA DE LAS y LOS TRABAJADORES!



¡ELIMINACIÓN DE SUBSIDIOS AL CAPITAL FINANCIERO ESPECULATIVO Y DE ARANCELES QUE BENEFICIAN LA IMPORTACIÓN EN DETRIMENTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL!



Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela



Caracas, 12 de enero de 2023