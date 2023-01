(VIDEO) Ratifican a Jorge Rodríguez como presidente de la AN para el período 2022-2023

Ratificado Jorge Rodríguez como presidente de la AN Credito: Prensa AN

05-01-23.-Este miércoles, cinco de enero se llevó a cabo la sesión de instalación del período ordinario de la Asamblea Nacional (AN) 2022-2023, donde Jorge Rodríguez fue ratificado como presidente de este hemiciclo.Con el voto de la mayoría de los diputados que conforman la Asamblea Nacional, Rodríguez fue reelecto como presidente de la Asamblea Nacional (AN). Por otra parte, la diputada Iris Varela también fue reelecta para ocupar la primera vicepresidencia de este Parlamento y como segunda vicepresidenta fue electa la diputada Vanesa Montero.También se juramentó a Rosabal Gil como secretaria y a Inti Hinojosa como subsecretaria del Poder Legislativo para el período parlamentario 2022-2023.La bancada opositora propuso a los diputados Angeli Tamayo como presidente, Alfonso Campos, primer vicepresidente y Miguel Salazar como segundo vicepresidente, quienes no obtuvieron los votos suficientes, mientras que la propuesta oficialista obtuvo la mayoría evidente.Rodríguez fue juramentado por representantes de las organizaciones del Poder Popular, invitados a la Asamblea Nacional, siguiendo el reglamento de interior y de debates del Parlamento.