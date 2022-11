(VIDEO) Yul Jabour (PCV): "Eso de que el mapa latinoamericano se pintó de rojo es pura propaganda"

02-11-22.-El dirigente del Partido Comunista de Venezuela, Yul Jabour, expresó que la idea de que el mapa latinoamericano se está pintando de rojo con el reciente triunfo de Lula da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia, es "una visión propagandística"."Eso de que el continente se está pintando de rojo, es una visión propagandística que se quiere utilizar. Nosotros sabemos que cada uno de estos gobiernos tiene sus características y sus matices", expresó.Sin embargo, consideró como "favorables" los cambios en Brasil y Colombia."Son cambios favorables frente a lo que existía en Brasil y en Colombia. Estos cambios ayudan a impulsar procesos", dijo.Democracia con rasgos autoritariosEn cuanto a la visión del PCV sobre la democracia en el país, el dirigente expresó, "en Venezuela hay una democracia con altos rasgos de autoritarismo y concentración de poder".El gobierno de Maduro favorece a los más pudientesA su vez, Jabour precisó en el programa Vladimir a la Carta, que el PCV considera que el gobierno de Nicolás Maduro no es socialista y que sus políticas están favoreciendo a los más pudientes."En Venezuela no existe el socialismo (...) Hoy hay una política en el gobierno de Maduro entreguista reformista que ha pactado con el gran capital para lograr soluciones a favor del capital de esta profunda crisis", expresó.El dirigente comunista, precisó que el PCV cuestiona altamente la política económica del gobierno."Se están haciendo grandes concesiones al capital a través de entrega de recursos del Estado venezolano a transnacionales a nivel mundial (...) Mientras entregan recursos del Estado a grandes transnacionales, cuesta y no ha podido ser tema de debate en el Parlamento el salario y la recuperación de las prestaciones sociales", dijo.El Congreso del PCVFinalmente, expuso que el PCV instalará este 3 de Octubre, el XVI Congreso Nacional del Partido Comunista de Venezuela, para debatir temas de acción ante "las políticas entreguistas que van en contra del pueblo del gobierno".Vea el programa completo aquí: