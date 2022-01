(VIDEO) Gobernador electo de Barinas Sergio Garrido reconoce como presidente de Venezuela a Nicolás Maduro

12-01-22.- Sergio Garrido, quien resultó electo gobernador del estado Barinas en los comicios del pasado 09 de enero reconoce como presidente de Venezuela a Nicolás Maduro.Así lo declaró durante una entrevista que concedió al programa Vladimir a la 1, en el que comentó: "No se puede desconocer a Nicolás Maduro. Es una realidad, está allí, es el presidente. Lo queramos o no, es la realidad"."Quiero decir al pueblo de Venezuela y sobre todo a mis paisanos barineses que aquí pasamos la página. Aquí todos necesitamos en estos momentos. Todos los hombres y mujeres de bien que quieran contribuir, ayudar a progresar a nuestro estado, bienvenidos sean. Esto es independiente del lado en que estén, del lado del PSUV, del lado del chavismo, del madurismo, o como lo quieran llamar", manifestó."Aquí no estamos mirando colores ni tintes políticos, ni carnets tampoco. Simplemente miramos es que vengan a colaborar para buscar mejoras en nuestro estado", aseguró Garrido.Llamó a los empresarios a contribuir a mejorar las condiciones de vida, e instó a la comunidad internacional a través de las embajadas a ayudar a "sacar adelante a Barinas".Luego, el periodista Vladimir Villegas preguntó a Garrido qué haría si, en una situación hipotética, Juan Guaidó y Nicolás Maduro lo llamaran telefónicamente al mismo tiempo.¿A quién le contestarías?, preguntó Villegas.Garrido respondió: "Si te soy sincero, yo le contestaría a Nicolás Maduro que es el presidente, lo queramos o no. ahora, Juan Guaidó es el presidente encargado reconocido por los países del mundo».Y continuó. "Hay que pisar tierra. A mí la realidad me dice que Maduro es el presidente que está en ejercicio. No lo puedo desconocer".