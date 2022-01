Reinaldo Quijada: La polarización será la protagonista en las elecciones de Barinas

Reinaldo Quijada Credito: Archivo

05-01-22.-El Coordinador Nacional de la UPP89, Reinaldo Quijada considera que las elecciones a la gobernación de Barinas no han debido repetirse, que no se respetó la voluntad popular que dio como ganador al dirigente de la MUD Freddy Superlano. Es de recordar que la UPP89 decidió no postular a ningún candidato para las elecciones del 09 de enero, por estar en desacuerdo con la decisión emanada de la Sala Electoral del TSJ, pero se pronunciaron a favor de una candidatura única, la del candidato de la MUD, Sergio Garrido. Consideran que, a pesar de los numerosos candidatos inscritos, habrá una fuerte polarización entre los candidatos de la MUD y del PSUV.



“La elección del 09 de enero se decidirá entre dos candidatos, Sergio Garrido y Jorge Arreaza. Terminará siendo un balotaje, una segunda vuelta electoral entre dos candidatos. Los demás no cuentan, considera Quijada. Prevalecerá el voto castigo de un estado abandonado, con fuerte presencia de grupos irregulares, hampa común, guerrilleros y paramilitares, que el gobierno, sin embargo, ha buscado mantener como feudo simbólico de la familia Chávez. Primero fue el padre, después Adán el hermano mayor, luego Argenis otro hermano, también disputó la candidatura interna un sobrino y ahora es el yerno. La realidad lo que señala es que es un estado, en la desidia, sin autoridad”.



“Decidimos no validar, con nuestra participación directa, el nuevo proceso electoral del 09 de enero porque ya el 21 de noviembre del año pasado, la voluntad popular del pueblo de Barinas se había pronunciado claramente. No validarlo en cuanto a participar con nuestra tarjeta electoral - afirma Quijada – aunque le estamos pidiendo al pueblo barinés, y a nuestra militancia, salir masivamente a votar por el candidato de la MUD, Sergio Garrido”. “El gobierno propició, para este nuevo proceso electoral, la multiplicidad de candidatos y tarjetas electorales con el propósito de dividir el voto opositor y confundir al elector. No creemos que logrará su objetivo. En las elecciones del 21N, el candidato de la MUD y el del PSUV, cada uno, sacó poco más de 103.000 votos, mientras que las tarjetas de los partidos de la Alianza Democrática obtuvieron un caudal de votos considerable 44.999 y la tarjeta de Min. Unidad, 12.435. Ahora, el 09 de enero, en un proceso altamente polarizado, la mayor parte de estos votos irán al candidato de la MUD”.



“El gobierno se ha volcado burocráticamente sobre el estado Barinas, prometiendo hacer lo que han dejado de hacer en 20 años, chantajeando al pueblo de dejarlo sin recursos si no logran el triunfo. Nuestra posición es una posición ética. De rechazo al exabrupto jurídico de la Sala Electoral del TSJ y de la CGR. De respeto a la voluntad popular. Esperamos que gane contundentemente la dignidad y el honor del pueblo barinés. Luego vendrá el Referendo Revocatorio Presidencial.”, finaliza diciendo Quijada.