PCV denuncia persecución contra la APR y su ex-candidato en Puerto Cabello

29-12-21.-El Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció a través de un comunicado actos de hostigamiento y persecusión contra el dirigente Franklin Rodríguez, quien fue candidato a la alcaldía de Puerto Cabello, en Carabobo, por la Alternativa Popular Revolucionaria (APR).De acuerdo con el PCV, los ataques provienen de Juan Carlos Betancourt, alcalde de esa ciudad."El día 27 de Diciembre la Policía Municipal de Puerto Cabello, cual Gestapo tropical, impidió la celebración del encuentro de fin de año de la APR y el Partido Comunista en este municipio, la cual se celebraría en el Club de los obreros de Puerto Cabello"."A su vez, el mismo día, funcionarios municipales cerraron el local comercial y centro de trabajo del compañero Franklin Rodríguez, bajo el argumento de no cumplir con ciertos requisitos, a pesar de que el activista ha cumplido todos sus recaudos municipales, impuestos y demás requisitos que impone la ley para las actividades comerciales", relató el PCV."Todo esto no es más que una campaña anticomunista de persecución en contra todos aquellos que se han atrevido a disentir de las políticas antipopulares del gobierno de Nicolás Maduro y sus delfines burgueses locales Betancourt y Lacava", aseguró el ente político.A continuación el comunicado:DENUNCIA ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA CARABOBEÑACESE A LA PERSECUCIÓN CONTRA EL PCV-APR EN PUERTO CABELLOEl Partido Comunista de Venezuela (PCV) denuncia las acciones de hostigamiento y persecución que realiza el Alcalde de Puerto Cabello, ciudadano Juan Carlos Betancourt, en contra de quien fuera candidato a la alcaldía en dicho municipio de la Alternativa Popular Revolucionaria – PCV, compañero Franklin Rodríguez.El día 27 de Diciembre la Policía Municipal de Puerto Cabello, cual Gestapo tropical, impidió la celebración del encuentro de fin de año de la APR y el Partido Comunista en este municipio, la cual se celebraría en el Club de los obreros de Puerto Cabello.A su vez, el mismo día, funcionarios municipales cerraron el local comercial y centro de trabajo del compañero Franklin Rodríguez, bajo el argumento de no cumplir “con ciertos requisitos” a pesar de que el activista ha cumplido todos sus recaudos municipales, impuestos y demás requisitos que impone la ley para las actividades comerciales.El PCV denuncia ante el pueblo carabobeño, la clase obrera y la comunidad porteña que todo esto no es más que una campaña anticomunista de persecución en contra todos aquellos que se han atrevido a disentir de las políticas antipopulares del gobierno de Nicolás Maduro y sus delfines burgueses locales Betancourt y Lacava.El PCV emplaza al ciudadano Gobernador Rafael Lacava y al alcalde de Puerto Cabello Juan Carlos Betancourt a cesar esta campaña de persecución contra el Partido Comunista y que por fin digan a la opinión pública si en el estado Carabobo y en Puerto Cabello está permitido el libre juego democrático.Sea en el terreno que sea, el PCV nunca arriará sus banderas en defensa de la clase obrera y el pueblo en general.¡AL PARTIDO COMUNISTA NO LO DESTRUYE NADIE!COMITÉ REGIONAL JOSÉ FÉLIX RÁMIREZ- CARABOBO28 de diciembre de 2021