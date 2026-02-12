Estados Unidos: La administración Trump pondrá fin al aumento de la aplicación redadas de inmigración en Minnesota

12 de febrero de 2026.-El zar fronterizo, Tom Homan, anunció el jueves que el presidente Donald Trump acordó concluir el aumento de meses de las medidas federales de control migratorio en Minnesota, informó CNBC.

"Hemos visto un gran cambio aquí en las últimas dos semanas", declaró Homan en una conferencia de prensa en Minneapolis. "Todos son cambios positivos".

Homan afirmó que el número de objetivos de control en la región de las Ciudades Gemelas, que ha estado repleta desde diciembre con miles de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), se ha "reducido considerablemente".

Homan anunció la semana pasada una reducción de 700 agentes del área que abarca Minneapolis y St. Paul, una reducción de aproximadamente el 25% que aún deja a unos 2000 agentes en sus puestos.

La retirada total "continuará hasta la próxima semana", declaró el jueves por la mañana.

Homan añadió que un pequeño grupo de personal permanecerá en la zona durante un tiempo para transferir el mando a una oficina local y garantizar que no se reactive la actividad de agitación.

La conclusión de la "Operación Metro Surge" se anunció menos de tres semanas después de que Trump enviara a Homan a Minnesota para dirigir la amplia misión de deportación, en sustitución del comandante general de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino.

Esta reestructuración se produjo tras la muerte de Renee Nicole Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses que fueron asesinados a tiros por agentes federales en altercados separados en enero.