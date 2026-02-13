Dos barcos mexicanos llegan a Cuba con carga humanitaria en medio del bloqueo petrolero de Estados Unidos

Un barco con bandera mexicana, el Papaloapan, llega a La Habana, Cuba, el 12 de febrero cargado con suministros humanitarios [Norlys Pérez/Reuters] Credito: Norlys Perez/Reuters]

La presidenta Sheinbaum llamó al diálogo y se comprometió a enviar más suministros tan pronto como los dos barcos regresen a México.

13 de febrero de 2026,-Dos barcos mexicanos con ayuda humanitaria atracaron en el puerto de La Habana, capital de Cuba, mientras Estados Unidos continúa sus esfuerzos por cortar el suministro de combustible del exterior a la isla, informó aljazeera.com.

El jueves, peatones en el malecón habanero observaron cómo los barcos, uno de los cuales era el Papaloapan, descargaban palés blancos en la costa.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se dirigió a la entrega en su conferencia de prensa matutina, prometiendo que más ayuda estaba en camino.

“Estamos enviando diferentes tipos de ayuda, diferentes tipos de apoyo”, dijo Sheinbaum. “Hoy llegan los barcos.

Cuando regresen, enviaremos más apoyo de un tipo diferente”. También describió el papel de su país como “abrir las puertas para el desarrollo del diálogo” entre Cuba y Estados Unidos, pero insistió en que mantener la soberanía de Cuba sería una de sus prioridades primordiales.