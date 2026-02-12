Plan de mantenimiento correctivo optimiza servicio de agua para 312.500 familias en Táchira

MinAguas ejecutó labores de mantenimiento en la Planta Potabilización Cordero y reparaciones mayores en el alimentador de la frontera, logrando recuperar un caudal de 45 litros por segundo.

12 de febrero de 2026).- El Pueblo Trabajador del Agua culminó con éxito un despliegue de mantenimiento correctivo en la infraestructura hídrica del estado Táchira, logrando estabilizar el suministro de agua potable para 312.500 familias. Esta intervención integral permitió optimizar la presión y la continuidad del servicio, informó Prensa Ministerio de las Aguas.



Las maniobras técnicas contaron con el despliegue de tres equipos especializados de ingenieros, técnicos y soldadores, quienes abordaron averías en tuberías de gran envergadura con diámetros de 20, 28, 36 y 42 pulgadas.



Gracias a estas labores en el alimentador de la frontera, se logró la recuperación de un caudal de 45 litros por segundo, lo que garantiza una mejora inmediata en la presión y continuidad del servicio a la zona fronteriza.



Simultáneamente, la fuerza trabajadora intervino la planta de potabilización Cordero, donde se ejecutaron labores de mantenimiento en el decantador 03, la campana y el tanque de almacenamiento, así como adecuación de las compuertas en los desarenadores 01 y 02.



Estas acciones aseguran una mayor eficiencia en los procesos de purificación, elevando los estándares de calidad del recurso que llega a los hogares tachirenses.



Mediante estas políticas de atención inmediata, el Gobierno Bolivariano, bajo los lineamientos del Presidente Nicolás Maduro y la Presidenta (E) Delcy Rodríguez, ratifica un nuevo logro en materia hídrica. Con la optimización de las redes de distribución, se consolida el compromiso del Estado con la estabilidad y el bienestar social en la región andina.