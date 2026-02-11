Venezuela alcanzó 116 días de reserva alimentaria y el consumo creció 32%

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, dio este balance positivo durante la reunión del Consejo de Vicepresidentes Sectoriales celebrada este martes en Los Mecedores.

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, aseguró este martes que el consumo nacional registró un crecimiento del 32% en enero de 2026 frente al mismo mes del año anterior.

El anuncio lo hizo Rodríguez durante el primer Consejo de Vicepresidentes Sectoriales desde la Comuna "8 Raíces" en el sector Los Mecedores de la parroquia La Pastora en Caracas.

La mandataria encargada presentó un balance positivo sobre la seguridad alimentaria y el dinamismo económico del país en el inicio del año.

"En enero de 2026 el consumo nacional creció un 32 % en relación a enero de 2025", indicó Rodríguez, al tiempo que destacó que la mencionada cifra representa la capacidad del pueblo venezolano de querer recuperarse ante cualquier dificultad. A su vez, vinculó este indicador con la recuperación del poder adquisitivo y la estabilidad interna.

Asimismo, anunció que el país cuenta actualmente con una reserva de alimentos de 116 días, lo que representa un incremento de cinco días en comparación con las cifras de finales de 2025. "Este abastecimiento pleno nos da garantía y seguridad; es un número importante para la tranquilidad de nuestro pueblo", subrayó.