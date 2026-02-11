China resalta su apoyo a Cuba ante sanciones impuestas por Trump

Lin Jian, portavoz del Ministerio de Exteriores, reafirmó que China “brindará apoyo y asistencia a Cuba dentro de sus capacidades”.

El Gobierno de China reiteró este miércoles su apoyo político a Cuba ante las sanciones impuestas por Estados Unidos y la crisis energética que afecta a la isla, aunque evitó especificar el alcance de una eventual asistencia concreta.

«Quisiera recalcar una vez más que China apoya firmemente a Cuba en la salvaguardia de la soberanía y la seguridad nacionales y en su oposición a la injerencia externa», declaró durante su rueda de prensa habitual, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian.

La declaración surge tras ser preguntado sobre la existencia de ciudadanos chinos varados en Cuba poniendo como contexto la suspensión de vuelos hacia la isla por parte de algunas aerolíneas internacionales. El portavoz chino expresó no haber «recibido ningún informe de ciudadanos chinos varados en Cuba» y reafirmó su firme oposición «a las acciones inhumanas que privan al pueblo cubano de su derecho a la subsistencia y al desarrollo».

Ante consultas sobre posibles envíos de combustible o apoyo financiero, Lin indicó que cualquier cooperación específica debe tratarse "a través de canales bilaterales" y ser consultada con "las autoridades competentes", sin ofrecer detalles adicionales. No obstante, reafirmó que China "brindará apoyo y asistencia a Cuba dentro de sus capacidades".

Las declaraciones se producen en un contexto recrudecido en la isla tras la intensificación de las medidas coercitivas impuestas por la administración Trump que limitan las posibilidades de Cuba de adquirir petróleo. En respuesta, Beijing ha instado a Estados Unidos a "poner fin de inmediato al bloqueo, las sanciones y cualquier forma de medidas coercitivas contra Cuba".

En las últimas semanas, China ha anunciado medidas tangibles de respaldo, entre ellas un cargamento de 90.000 toneladas de arroz y una línea de asistencia financiera emergente por 80.000.000 de dólares. En 2024, ya había otorgado a La Habana una ayuda adicional de 100.000.000 de dólares.

El respaldo también se ha manifestado a nivel diplomático, donde el canciller chino, Wang Yi, rechazó la "interferencia de fuerzas externas" y aseguró que China continuará brindando apoyo "dentro de sus capacidades", durante la visita de su homólogo Bruno Rodríguez. Rusia, China y México son de las naciones que han manifestado su apoyo a la revolución cubana en medio del contexto complejo generado por Trump.