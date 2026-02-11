Gaceta Oficial 43.304 martes 27 de enero 2026

Gaceta Oficial 43304, martes 27 de enero de 2026.

Official Gazette 43304, Tuesday, January 27, 2026.

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto 5229, que declara la Restructuración del Sistema Hídrico Nacional, con el objeto de la transformación de los valores, de la identidad, del compromiso y rectoría única para la gestión del servicio y garantizar a la población el pleno disfrute de sus derechos en materia de prestación del servicio de agua potable y saneamiento.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

Resolución que prorroga, por el lapso de seis (6) meses la vigencia de la Resolución N° 021 de fecha 9 de abril de 2025, publicada en la Gaceta Oficial 43.107, de fecha 11 de abril de 2025, que constituyó la Junta Especial Pro Tempore Ad Hoc encargada de la administración de la Sociedad Mercantil SPECIALIZED SEGURITY SERVICES COMPANY, C.A.

Resolución que prorroga, por el lapso de seis (6) meses la vigencia de la Resolución 022 de fecha 9 de abril de 2025, publicada en la Gaceta Oficial 43108, de fecha 14 de abril de 2025, que constituyó la Junta Especial Pro Tempore Ad Hoc encargada de la administración de la Sociedad Mercantil INVERSIONES RAFATT II, C.A.

Resolución que otorga la condecoración Orden a la Paz, en su Única Clase, a la ciudadana y ciudadanos que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

Resolución que designa al Mayor General Ángel Daniel Balestrini Jaramillo, como Director General, de la Dirección General del Despacho del Ministro.

Resolución que designa al Mayor General Ángel Daniel Balestrini Jaramillo, como Director General, de la Oficina de Gestión Administrativa.

Resolución que designa al General de Brigada Alexander Rafael Salazar Laviera, como Director General, de la Oficina de Planifi�cación y Presupuesto.

Resolución que designa al General de División Boris Iván Berroterán De Jesús, como Director General, de la Ofi�cina de Gestión Humana.

Resolución que designa al General de División Jesús Jhoel Sánchez Zambrano, como Presidente del Complejo Industrial Tiuna I, C.A., de la Dirección General de Industria Militar, del Despacho del Viceministro de Planifi�cación y Desarrollo para la Defensa.

Resolución que designa al General de División Juan Karlos Castellanos Varela, como Director General, de la Dirección General de Armas y Explosivos, del Despacho del Viceministro de Servicios para la Defensa.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Rebeca Barreto Molina, en la Fiscalía Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Liliannys del Carmen Acevedo Chauran, en la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz y competencia en materia para la Defensa de la Mujer.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Grismar Nazareth Rattia Lozano, en la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Apure, con sede en San Fernando de Apure y competencia en Protección de Derechos Humanos, Ejecución de Sentencia e Indigenista.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar interino a Jesailín Hilene Castro Linares, en la Fiscalía Vigésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes y en Delitos de Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Guarenas.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a María Beatriz Rivas, en la Fiscalía Décima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Apure, con sede en San Fernando de Apure y competencia en materia de Defensa Ambiental y Fauna Doméstica.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Loimar Elizabeth Mendoza Rodríguez, en la Fiscalía Vigésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en Barquisimeto y competencia en materia de Defensa Ambiental y Fauna Doméstica.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a María Eugenia Lugo Álamo, en la Fiscalía Trigésima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia y competencia en materia Contra la Extorsión y el Secuestro.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Rosa Celeste Rivas Pereira, en la Fiscalía Décima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución que traslada a Víctor Alfonzo Robles, como Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía 24 Nacional con competencia Plena y Especial en Restituciones.