EEUU habilitó nuevas licencias que reordenan las operaciones petroleras, portuarias y aeroportuarias de Venezuela

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en Inglés), inició un nuevo marco operativo para los sectores de hidrocarburos y logística en Venezuela mediante tres licencias clave:



Licencia 46A (Comercialización): Autoriza a empresas estadounidenses (constituidas antes del 29/01/2025) a exportar, refinar y transportar crudo venezolano. Las transacciones deben regirse por las leyes de EE.UU. y los pagos a entidades sancionadas deben ir a cuentas controladas por el gobierno estadounidense.



Licencia 48 (Servicios y Tecnología): Permite proveer bienes, tecnología y mantenimiento para la exploración y producción de gas y petróleo. Incluye logística marítima y reparación de equipos, pero prohíbe la creación de nuevas empresas mixtas y la exportación de diluyentes hacia Venezuela.



Licencia 30B (Puertos y Aeropuertos): Habilita las transacciones necesarias para el funcionamiento de la infraestructura portuaria y aeroportuaria, incluyendo operaciones con el INEA, sin levantar sanciones individuales a funcionarios.



Condiciones generales: Este esquema no elimina las sanciones vigentes contra PDVSA. Las empresas deben presentar informes detallados de volúmenes y destinos, asegurando que toda controversia legal se resuelva en tribunales de Estados Unidos.