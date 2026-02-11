INAMEH reporta estabilidad atmosférica y lluvias dispersas predominarán en gran parte del país



Gran parte del territorio nacional presentará este miércoles, cielo con nubosidad fragmentada y zonas despejadas debido a la estabilidad atmosférica propia del período seco, reseñó una información publicada en el canal de Telegram de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

No obstante, el reporte meteorológico prevé mantos nubosos que darán paso a precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas ocasionales al sur del Lago de Maracaibo y en la región Andina durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

De igual forma, el pronóstico contempla lloviznas dispersas en la Guayana Esequiba, Amazonas, Apure y Barinas. Para la tarde y noche, se estima un aumento de la nubosidad con lluvias o chubascos en sectores de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Amazonas, la cordillera de los Andes y Lara.

Por otra parte, las autoridades mantienen la vigilancia ante la presencia de una capa de Polvo del Sahara, fenómeno que limitará la visibilidad horizontal y el desarrollo de nubes en la franja norte costera y el oriente del país.

En la Gran Caracas, que comprende Miranda, Distrito Capital y La Guaira, se espera nubosidad parcial durante todo el período y no se descartan lluvias y lloviznas en las zonas montañosas de la entidad, principalmente en la madrugada y al final de la tarde.



