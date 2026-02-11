Estudiantes de la UCV convocan a una movilización para este #12Feb

11-02-26.-Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) convocaron una marcha para este jueves a propósito de la celebración del Día de la Juventud.«Convocamos a toda la sociedad venezolana a movilizarse este #12Feb a las 10:00a.m desde la Universidad Central de Venezuela. ¡Nos vemos en la FCU-UCV!», invitó la cuenta en X Viva la UCV.La movilización, prevista para las 10:00 am, partirá de la Plaza del Rectorado.El oficialismo también llamó a marchar este jueves 12 de febrero desde «los cuatro puntos cardinales», como lo señaló este lunes el secretario del PSUV y ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello.Los estudiantes universitarios se han sumado a las protestas desde inicios de este año, para exigir la liberación de los presos políticos.