Expertos advierten que “hay riesgo de colapso" en el sistema eléctrico de Venezuela

Credito: RFA

21-03-25.-El aumento en los cortes y fluctuaciones de electricidad en Venezuela aviva la insatisfacción en los ciudadanos y hogares ante una situación que muchos catalogan como “insostenible”.



Expertos en el área advierten que con el deterioro y el periodo de las altas temperaturas “hay riesgo de colapso en el sistema”.



Desde inicios de 2025 se ha agravado la situación en algunas regiones del país con cortes eléctricos, siendo más críticos en Alto Apure, Barinas, Falcón, Lara, Táchira, Trujillo y Zulia.



Para el ingeniero eléctrico José Aguilar, el llamado del “plan de administración de carga” por parte de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) forma parte de las excusas a propósito de la falta de mantenimiento sobre el sistema eléctrico en Venezuela.



“Van 5300 días consecutivos donde las gestiones de Corpoelec se dirigen en el país ocultando información a los ciudadanos sobre el estado real del sistema eléctrico. No es justo para la gente”, resaltó en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.



“O es la famosa iguana o es que no llueve en la cabecera de los ríos. Todas son excusas y tienen que ver con la falta de mantenimiento”, aseveró.



El especialista en sistemas de generación eléctrica dejó claro que “se ha malgastado plata”.



“Han sido más de 100 mil millones de dólares dedicados al sector eléctrico en Venezuela en lo que va de siglo y a la vista se ha malgastado la plata porque todo está en deterioro”, remarcó.



El ingeniero explicó que a pesar de que el primer cuatrimestre del año en Venezuela es de temperaturas más altas por la proximidad del sol, Corpoelec no está preparada para resolver casuísticas si existiera alguna emergencia, pues están trabajando de manera improvisada sobre diversas fallas.



“Esa brecha va a ir en aumento hasta mayo aproximadamente. Al haber más calor, más exigencia, aumentarán los apagones lamentablemente”, dijo.



Se necesitan más de 16 mil megavatios para la demanda eléctrica



Según Aguilar, Venezuela está rozando apenas los 12 mil megavatios de generación eléctrica por parte de Corpoelec.



“Ya hay un déficit importante de unos 3 mil 500 megavatios. Al pasar los días de calor, esto podría aumentar”, advirtió.



Aguilar hizo énfasis en que Venezuela requiere de estos megavatios con urgencia en su oferta combinada termoeléctrica e hidroeléctrica, para surtir a los sectores en las comunidades del país.



“Corpoelec quiere marear a la gente con otros términos y otras realidades sobre las fallas de la luz eléctrica y este déficit. Se requiere urgente que brinden información y un cronograma de los racionamientos para que la gente se prepare”, aseveró.



El experto en temas eléctricos advirtió que de seguir esta situación, incluso ciudades principales como Caracas y Los Teques se verán afectados.



También recordó que en marzo del año 2019 el país atravesó por una crisis eléctrica que causó un “mega apagón en 23 estados” durante casi cuatro días. “No queremos que la gente vuelva a vivir esto”, finalizó.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/catalogan-de-excusas-las-informaciones-sobre-el-sistema-electrico-y-advierten-falta-de-mantenimiento/)