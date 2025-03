Maduro desea retomar conversaciones con EEUU tras anulación de licencia Chevron

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Credito: X

09-03-25.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este sábado 8 de marzo que está interesado en retomar conversaciones con Estados Unidos, luego de que la administración de Donald Trump revocara la licencia a la petrolera Chevron para operar en Venezuela sin ser sancionada.



En un acto desde Los Próceres (Caracas), donde inauguró el «Paseo de Las Heroínas» como parte de la «celebración» por el 8M, Maduro dijo que estas acciones «dañaron todas las comunicaciones que tenemos», especialmente respecto a la devolución de migrantes venezolanos desde ese país, aunque aclaró que está dispuesto a retomar el contacto con la administración Trump para solventar este y otro temas que quedaron en agenda.



Según Maduro, ya estaba listo un nuevo vuelo de deportaciones desde Estados Unidos, que se sumaría a los tres anteriores realizados por Conviasa, para traer otro lote de migrantes. Dijo que su compromiso es el retorno de «todos» los venezolanos al país, al tiempo que pidió respeto por su situación.



«Es triste que se dé un tema de persecución contra estos seres humanos que fueron a buscar un mejor futuro económico» que, dijo Maduro, «se vio afectado por las sanciones».



Calificó de «lamentable» que se intente «una guerra económica a un país, que quieran imponer sanciones y qué lograron. Nada, lograron que la derecha fascista los robara en el norte».



Reiteró que Estados Unidos –que baraja nuevas restricciones a empresas extranjeras– es el mayor afectado tras la revocación de la licencia a Chevron, de quien dijo está dispuesto a trabajar «otros 100 años más» en el país para la exploración y explotación petrolera.



Si bien dijo que no puede «dejar que el imperialismo le pueda hacer daño a Venezuela», indicó que su postura es justamente contra una «imposición». «No nosotros no somos antiestadounidenses», aseveró.



Maduro promete recursos



Como parte de los actos del oficialismo por el Día Internacional de la Mujer, Nicolás Maduro prometió que 65% de los fondos destinados a proyectos comunales irán a emprendimientos de mujeres.



Esto como parte de un «impulso» a la misión Venezuela Mujer y el «movimiento Josefa Joaquina Sánchez», de quienes demandó llegar a un millón de mujeres registradas y movilizadas para el 8 de julio. Asimismo, pidió que en cuatro meses esté creado por lo menos un comité de mujeres en cada circuito comunal.



«Tenemos que empeñar nuestro esfuerzo para que la gran misión Venezuela Mujer llegue a todos los territorios», dijo Maduro.



Aprovechó la actividad para descalificar al mandatario argentino Javier Milei, de quien dijo es el «campeón mundial de discriminación a la mujer, porque es nazi (…) Desprecian a la mujer, reivindican la discriminación a la mujer en todos sus sentidos».



También anunció la creación de una escuela internacional de formación, liderazgo y empoderamiento de la mujer, que llevará el epónimo «Nora Castañeda».



Durante la actividad en Los Próceres, Maduro dijo que las mujeres fueron las principales víctimas de las sanciones, pero «eso quedó atrás, no importa lo que haga el imperialismo, vamos pa’lante junto a las mujeres».



Según el funcionario, la reforma a la Constitución –que espera concretar este año– tendrá como centro «la protección y seguridad de la familia venezolana», así como la organización comunitaria. Dijo que esto no se puede perder contra «los antivalores que nos vende la caduda modernidad occidental»

Esta nota ha sido leída aproximadamente 291 veces.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://talcualdigital.com/maduro-dice-que-desea-retomar-conversaciones-con-eeuu-tras-anulacion-de-licencia-chevron/)