Habitantes de Guayana expresan preocupación por incremento de hasta 200% en facturas de Corpoelec

21-02-25.-Guayaneses reportaron continuar en incertidumbre ante un incremento de hasta el 200 % en las facturas del servicio de electricidad emitidas por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).



Según el testimonio de los afectados en Bolívar, la factura pasó de 6 a 7 dólares al cambio oficial hasta 30 dólares en algunos casos.



Abelardo Rojas, residente de Castillito, aseguró que son varios vecinos de su comunidad quienes tienen el mismo problema, puesto que la factura pasó de 440 bolívares a 1.224 bolívares en el cobro correspondiente al mes de enero.



“Durante el mes de diciembre, el monto se ubicaba en unos 7 dólares, un monto manejable; sin embargo, para enero la factura llegó a 1.224 bolívares, que representa un aumento de más del 170 %, equivalente a 20 dólares. Consultando, varios vecinos también recibieron facturas con aumentos similares, algunos con facturas incluso por encima”, explicó Rojas.



Añadió además que esta situación “nos tiene bastante preocupados. No hemos recibido ninguna actualización por parte de Corpoelec ni por comunicados ni por métodos de contacto como correo electrónico”.



Hasta el momento, entidades como Táchira, Bolívar, Anzoátegui y Distrito Capital reportan la misma situación. En redes sociales, usuarios reclaman que no ha habido una explicación que justifique el aumento ni ningún cambio en el servicio.



“Aumento de consumo no hay, vengo consumiendo lo mismo desde hace meses. Es un aumento del 300 % (en la factura)”, expuso un consumidor que se presentó en las oficinas de Corpoelec y grabó la reacción de los empleados, quienes no supieron dar explicación a su reclamo.



Radio Fe y Alegría Noticias contactó a dos trabajadores de Corpoelec, quienes no quisieron dar detalles sobre la situación y recomendaron que los usuarios acudan a las oficinas para que cada caso sea estudiado de forma individual.



En este sentido, la concejala del municipio Caroní del estado Bolívar, Aliana Estrada, detalló que podría tratarse de un error en la facturación y se apegó a la misma recomendación.



“Hablamos con algunos funcionarios y dicen que hubo un error en algunas facturas. Es un error de facturación, pero no lo corrigen, sino cuando la persona va al sitio a hacer el reclamo. Ya hay casos en los que dicen que hay un error que solamente corrigen cuando el usuario reclama su aumento. No hay oficialidad para aumentar, no todas las facturas están aumentadas, así que hay que ir a poner el reclamo”, expuso la edil.



¿Cuáles son las tarifas de Corpoelec?



Previo al aumento, Corpoelec contaba con una serie de tarifas para usuarios registrados y no registrados en su sitio web, esto a raíz de los cambios que derivaron del plan Borrón y Cuenta Nueva que ejecutaron en 2024.



Usuarios registrados:



Residencial social: 1,16 dólares



Residencial general: 2,17 dólares



Alto consumo: 4,34 dólares



Usuarios no registrados:



Residencial: 5,56 dólares



General: 27,82 dólares



Alto consumo: 100 dólares

