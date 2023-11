Rusia y Venezuela buscan recuperar el nivel de producción petrolera de hace un par de años

Caracas y Moscú aspiran a reubicar la producción petrolera al nivel de hace un par de años, reveló el canciller venezolano Yván Gil. En una entrevista con Sputnik, el diplomático señaló que la cooperación de explotación petrolera de Venezuela llegó en años recientes a índices de entre 120.000 y 150.000 barriles diarios.



"El régimen de sanciones ha afectado mucho esta producción y [el objetivo] en una primera fase es retomar ese nivel de producción que tuvimos hace apenas un par de años con la empresa Rosneft y que ahora tiene un esquema diferente de trabajar", señaló el funcionario caribeño.



Un segundo objetivo, continuó, "pasa por duplicar en los próximos años esa producción". El canciller Gil reveló que se había acordado reimpulsar las negociaciones y la participación de empresas rusas en las firmas mixtas, bajo el acuerdo que tiene Petróleos de Venezuela (PDVSA).



PDVSA y la rusa Gazprom negocian nuevos proyectos en materia del gas



PDVSA y el consorcio gasístico ruso Gazprom están negociando nuevos proyectos, exploración y explotación de gas, reveló Gil. Recordó que Gazprom ya ha trabajado en Venezuela en proyectos que se han visto, de alguna manera, afectados por el régimen de sanciones, impuestas por Estados Unidos.



Sin embargo, adelantó el canciller, Caracas ha estado explorando una fase de cooperación referente a exploración y explotación de nuevos campos de gas que "van a estar siendo definidos en las próximas semanas".



"La dirigencia de la empresa [Gazprom] se ha estado reuniendo con la dirigencia de nuestra empresa estatal PDVSA para definir cuáles son los términos de referencia de su participación, pero podemos decir que son términos de proyectos de exploración y explotación de gas", agregó.



Gil destacó la capacidad de Venezuela de "suplir todo ese gas que hoy en día hace falta en el mercado". Venezuela, resaltó el canciller, está certificando lo que pudiera ser la cuarta reserva de gas natural del mundo, es decir, "una potencia energética en gas".



"No solamente tenemos la primera reserva de petróleo, sino que vamos a pasar a tener la cuarta reserva de gas", expresó.



Venezuela afirma que el alivio de sanciones por EEUU no afectará su cooperación con Rusia



La posible flexibilización de las sanciones de EEUU contra Venezuela no afectará de ninguna manera la cooperación entre Moscú y Caracas, aseguró Gil.



"Venezuela y Rusia tienen una cooperación que no pasa por Estados Unidos, una cooperación bilateral, una cooperación directa. No hay manera de que sea afectada", declaró.



"Lo que se acordó con Estados Unidos fue que ellos iniciaran un proceso de levantamiento de sanciones, un proceso que Venezuela ha exigido que se levante y que entendemos estas medidas de alivio como un primer paso en esa dirección", aclaró el canciller Gil.



Subrayó que la liberación o el relajamiento de sanciones es necesario para levantar completamente las sanciones que rigen sobre el pueblo de Venezuela.



"No se justifica ninguna de ellas, no es legal ninguna de ellas y deben ser levantadas de manera inmediata", insistió.



El Gobierno venezolano había acordado con la oposición venezolana realizar las elecciones en el segundo semestre del año 2024, como están previstas en la Constitución, subrayó. El canciller Gil elogió el sistema electoral del país, que es "casi perfecto y perfectamente auditado", donde se respetan todas las condiciones de los electores, de las personas a ser elegidas.



"Simplemente lo que hemos puesto en un papel es lo que está en la ley, lo que está en la Constitución", afirmó.



Explicó que una parte de la oposición decidió volver al campo democrático y al diálogo diplomático, al diálogo político con el gobierno de Venezuela. "Eso lo celebramos, eso lo alentamos y vamos a seguir trabajando", enfatizó.



En cuanto a las condiciones electorales, subrayó que Venezuela con la oposición prometió "mantener las garantías electorales que existen en el sistema electoral venezolano, mantener la ley, la Constitución, reafirmar esos valores" y a partir de allí, Estados Unidos ha comenzado a levantar las sanciones.



Caracas invita a Moscú a acompañar el proceso electoral presidencial



El Gobierno de Venezuela invitó a Rusia a ser acompañante de las elecciones presidenciales en el país sudamericano programadas para 2024, anunció en este contexto Gil.



"Hemos invitado a la Federación de Rusia, seguramente participará, siempre nos ha acompañado. El poder electoral nuestro tiene convenios con diversas instancias del sistema electoral ruso y estaremos intercambiando información", señaló.



El canciller explicó que en Venezuela, según la ley, no existen observadores electorales, sino acompañantes del proceso electoral, y subrayó que cualquier país puede solicitar fungir como uno siempre y cuando respete la



Constitución y la autoridad electoral venezolanas.



Venezuela ve a Rusia como un mercado privilegiado para sus exportaciones de alimentos



Rusia será un mercado privilegiado para las crecientes exportaciones de productos alimenticios venezolanos, expresó Yván Gil.



"Venezuela, tradicionalmente, era un país importador de alimentos. Hoy en día estamos entrando en el mercado internacional, cada vez con mayor fuerza en la exportación de rubros alimenticios, y estamos seguros de que Rusia será un mercado privilegiado", indicó.



La presencia actual de productos venezolanos en el mercado ruso, incluidos el café y el cacao, es modesta, prosiguió Gil, pero Caracas está negociando protocolos sanitarios con Moscú para permitir la exportación de productos de la pesca y la acuicultura y de otros rubros vegetales.



"Es un proyecto que viene incrementándose", afirmó el jefe de la diplomacia venezolana. Gil subrayó que las negociaciones con Rusia se realizan según las reglas del comercio internacional.



"Hay actores públicos, hay actores privados, tanto en Rusia como en Venezuela, y los Gobiernos hemos acordado favorecer estas negociaciones y aspiramos a crear un canal seguro, confiable y robusto de distribución de rubros alimenticios y no alimenticios de exportación venezolana a Rusia y seguramente hay productos rusos que también serán importados a Venezuela", puntualizó.



Caracas ve "ridícula" la posición de la UE sobre levantamiento de sanciones en su contra



El canciller de Venezuela considera "ridícula" y "arrogante" la posición que mantiene la Unión Europea (UE) sobre el levantamiento de las sanciones que tiene vigentes contra la nación sudamericana.



El pasado 13 de noviembre, el Consejo de la UE resolvió prolongar hasta mayo de 2024 las sanciones impuestas a Venezuela, pero al mismo tiempo expresó su disposición a relajar o suspenderlas bajo determinadas condiciones.



Caracas rechazó esta decisión, afirmando que esta transgrede las normas de la Carta de la ONU y reitera la continuidad de la política "injerencista en los asuntos internos de Venezuela".



"La posición de la UE es ridícula, insensata y arrogante. Eso es lo que puedo decir", expresó el alto diplomático en una entrevista concedida a Sputnik.



Al decidir prorrogar las sanciones y condicionar su levantamiento, el bloque comunitario está autoexcluyéndose de acompañar los procesos políticos en Venezuela y su decisión es contraria tanto a la Constitución venezolana como a las leyes internacionales y "al sentido de buenas relaciones que deben tener los Estados", explicó Gil. El canciller recalcó que "a Venezuela no la condiciona nadie" y la UE debe levantar las medidas restrictivas contra el país "sin ningún condicionamiento".



Venezuela afirma que no caerá en las provocaciones de Guyana en disputa sobre el Esequibo



Venezuela aboga por la paz y la negociación directa con Guyana en la disputa sobre el Esequibo y lo hará todo para evitar caer en las provocaciones de Georgetown, declaró Gil.



"Guyana insiste en provocar, pero en Venezuela no va a encontrar eco en esas provocaciones", destacó.



El jefe de la diplomacia venezolana enfatizó que la ruta de su país "es la paz, es la negociación directa" y allí se va a "mantener firme". Caracas, continuó, "está haciendo todas sus gestiones diplomáticas, políticas, jurídicas, a nivel internacional para evitar que haya una situación de escalada en el conflicto o en la controversia entre Guyana y Venezuela".



Gil insistió en la necesidad de respetar el acuerdo entre Venezuela y el Reino Unido firmado en 1966, así como el de Ginebra "que establece las bases de la negociación de las controversias territoriales, que son las conversaciones directas para buscar un acuerdo mutuamente satisfactorio".



"Si nos vamos por ese camino, estamos seguros de que no va a haber ninguna confrontación, no hay riesgo de escalada del conflicto", remarcó.



Sin embargo, según el canciller, "Guyana viene asumiendo una posición ofuscada, una posición temeraria, una posición, digamos de intransigencia a la negociación", lo que es "parte de su estrategia jurídica, cuando decidió de manera unilateral llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia, instancia que Venezuela no reconoce con jurisdicción para atender este caso".



Gil recordó que Venezuela alertó la presencia cada vez mayor del Comando Sur de los Estados Unidos en Guyana, "como un elemento de provocación hacia Venezuela", así como de la empresa estadounidense Exxon Mobile en aguas marítimas que no fueron delimitadas. En esas aguas marinas y submarinas, prosiguió, "Guyana viene haciendo presión para meter empresas transnacionales a explorar y explotar petróleo".



Caracas, según Gil, les comunicó a estas empresas que "ningún título es reconocido porque son aguas —el derecho internacional es muy claro— que no han sido delimitadas".



El canciller indicó que su país tiene limitación territorial en aguas marinas y submarinas con todos sus vecinos, excepto con Guyana, que "no se quiere sentar a negociar, porque su estrategia es ir aumentando la provocación para tener mayor rédito en la extracción de petróleo y porque sigue instrucciones para provocar a Venezuela".



Contribuir al diálogo entre Palestina e Israel



Venezuela respaldará cualquier medida que aplique la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para que se establezca un diálogo de paz en Oriente Próximo, afirmó el canciller venezolano, Yván Gil, en una entrevista con Sputnik.



"Todavía no hemos visto una discusión al respecto de los embargos. Sabemos que los países árabes han discutido este tema en su seno. Venezuela no tiene exportaciones de petróleo a Israel, no tenemos relaciones diplomáticas con Israel (...) y vamos a apoyar cualquier medida que se tome en el seno de la OPEP o más allá, tendiente a regularizar la situación, a que se establezca un diálogo de paz, a que se establezca el Estado Palestino, a que se establezcan los derechos y cese la agresión", destacó Gil.



El canciller venezolano calificó de "un crimen de lesa humanidad" las hostilidades en Gaza.



"Es una violación flagrante a todos los acuerdos internacionales, es una violación al acuerdo de Ginebra para dar trato humanitario, derecho humanitario, es un proceso de aniquilación, es un proceso de genocidio, que aplica el Estado de Israel", enfatizó.