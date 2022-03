Esta es la condición de Venezuela para alcanzar un acuerdo con EEUU

EEUU debe poner sobre la mesa una propuesta "muy ambiciosa" para que el Gobierno de Venezuela acepte establecer acuerdos en materia energética, tras los daños que las administraciones de ese país causaron a la industria petrolera venezolana, dijo el presidente de la comisión de Energía y Petróleo del parlamento, Ángel Rodríguez.



"Él (por el presidente de EEUU, Joe Biden) debe poner sobre la mesa una propuesta bien ambiciosa para nosotros para poder llegar a un acuerdo, porque el factor determinante que perturba la situación económica del país es Estados Unidos. Si yo te perturbo la vida a ti, pero de repente necesito que tú me saques una información, yo tengo que hacerte una propuesta ambiciosa para que puedas ceder", expresó el diputado Rodríguez, integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en entrevista con Sputnik.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió el pasado 5 de marzo con una delegación de EEUU en el palacio de Miraflores (sede de Gobierno) en Caracas, en la que dijo que ambos países acordaron trabajar en una agenda de interés común.



Rodríguez consideró que EEUU debe establecer una propuesta en beneficio de la recuperación de la economía venezolana, la cual se vio golpeada por las medidas coercitivas unilaterales.



"Me parece que el que tiene que poner las cartas sobre la mesa es EEUU, y debe ser una propuesta que exprese los requerimientos que necesitamos hoy para salir del estancamiento económico que tenemos", comentó.



Suministros de petróleo a EEUU y Europa



Además, destacó que Venezuela podría reanudar el suministro de petróleo a EEUU y Europa a mediados de este año, si Washington levanta las sanciones impuestas contra la industria petrolera del país sudamericano.



"En todo caso sí se suspenden las medidas (…) con lo que nosotros hemos logrado hasta el momento, a mediados de año podríamos estar suministrando el recurso energético necesario tanto para EEUU como para Europa", subrayó Rodríguez.



El parlamentario señaló que su país cuenta con grandes reservas de crudo para suplir las necesidades de diversas naciones.



"Nosotros somos la mayor reserva de petróleo del mundo, en reservas comprobadas por empresas internacionales creo que llegamos al orden de los 323.000 millones de barriles de petróleo (…) tenemos petróleo para mucho tiempo y podemos lograr surtir al territorio latinoamericano y las necesidades de países de Europa como de otras latitudes", comentó.



Rodríguez indicó que en medio de las sanciones su país logró aumentar su producción el año pasado a 1.043.000 barriles diarios.



Relaciones con Rusia



Agregó que el posible suministro de petróleo de Venezuela a EEUU no afectará las relaciones diplomáticas y comerciales que mantienen Caracas y Moscú, dijo.



La venta de petróleo a EEUU "no debería perturbar el hecho de que nosotros tenemos unas relaciones con Rusia", expresó Rodríguez.



El diputado venezolano agregó que "inclusive a pesar de la terquedad de Estados Unidos, (las relaciones con Rusia) se han profundizado en el área militar, energética, científica y agrícola (…) En este momento no tenemos nosotros por qué interrumpir un conjunto de relaciones diplomáticas con diversos países que pudieran estar aliados o no a Estados Unidos".



Rodríguez señaló que el Gobierno de Venezuela no tiene razones para cerrar la oficina de la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) en Moscú, tras el reciente acercamiento con Estados Unidos.



"Nosotros no tenemos por qué cerrar esa oficina en Rusia, no hay ningún elemento que nos perturbe como empresas del Estado y como país, que la oficina continúe funcionando ahí", expresó Rodríguez.



Aumento de la producción petrolera venezolana



La meta de aumentar la producción petrolera venezolana a 2 millones de barriles diarios es factible que se cumpla este año, dijo el diputado.



"Creo que sí es una meta posible, el de lograr este año sumar 2 millones de barriles a la producción de hidrocarburos. Es bastante factible, no lo veo como algo excepcional, lo que pasó el año pasado demuestra que este año estamos en mejores condiciones", comunicó Rodríguez.



El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo el 9 de marzo que contra todo pronóstico su país aumentará la producción de crudo este año.



"Este año vamos a dos millones de barriles diarios, llueva, truene o relampaguee. Este año recuperamos la producción petrolera de la mano de la clase obrera patriota, revolucionaria, bolivariana y chavista", expresó el mandatario durante una alocución transmitida por el canal del Estado, Venezolana de Televisión.



Además, dijo que su Gobierno mantiene conversaciones con los socios de la OPEP+, y aseguró que Venezuela "siempre va a estar al frente de las iniciativas para estabilizar el mercado petrolero, el mercado gasífero y el mercado energético".



En ese sentido, Rodríguez indicó que si EEUU flexibiliza las sanciones esa meta se podría alcanzar a mitad de este año.

"Si se flexibiliza y se llega a un acuerdo con EEUU en relación con las medidas que han sido negativas para la industria y la economía venezolana, nosotros en este primer semestre pudiéramos estar comenzando a producir lo necesario para llegar a ese millón de barriles adicional", comentó.



El parlamentario indicó que una flexibilización de las medidas contra la industria petrolera, daría la posibilidad a Venezuela de comprar los equipos necesarios para impulsar la producción de crudo.



"Nos permitiría comprar todos los repuestos y equipos que necesitamos para la industria, nos permitiría una contratación más amplia a empresas estadales de otros países, nos permitiría ampliar la inversión en la industria del sector privado nacional e internacional, eso es un elemento que te permite generar todo lo que tiene que ver con la producción", acotó.



Rodríguez detalló que a pesar de las sanciones, Venezuela logró a finales de 2021 aumentar la producción a 1.043.000 de barriles diarios, cuando antes era de 755.000 barriles por día.

Venezuela dejó de suministrar petróleo a EEUU tras las sanciones que este impuso contra PDVSA.



Desde 2017 comenzaron las sanciones directas de EEUU contra PDVSA, y estas le impiden a Caracas cualquier transacción en el sistema financiero, desde financiamiento hasta compra de repuestos o contratación de mantenimiento.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió el pasado 5 de marzo en Caracas con una delegación del Gobierno de Estados Unidos, en la que dijo que ambos países acordaron trabajar en una agenda de interés común.



Se trata del primer acercamiento entre Caracas y Washington desde la ruptura de relaciones diplomáticas en enero de 2019.



Maduro no habló sobre los puntos abordados en la reunión, y dijo que en los próximos días el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, ofrecerá detalles del encuentro con los delegados del mandatario estadounidense, Joe Biden.



Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó que "el propósito del viaje que realizaron los funcionarios de la administración fue discutir una variedad de temas que incluyen ciertamente la seguridad energética".



Además, dos días antes Maduro afirmó que Venezuela estaba lista para venderle petróleo y gas a EEUU.



El Gobierno venezolano acusó en reiteradas ocasiones a EEUU del robo de la petrolera Citgo, filial de la estatal PDVSA en complicidad con el opositor Juan Guaidó, a quien la administración estadounidense reconoció como "presidente interino", tras este haberse autoproclamado en una plaza de Caracas en enero de 2019 cuando era el presidente de la Asamblea Nacional.



La administración de Maduro aseguró que Citgo reportó una pérdida por encima de los 300 millones de dólares desde que EEUU tomó "ilegalmente" esta empresa.

Además, con esta medida el Gobierno del país norteamericano también congeló los activos de PDVSA, valorados en unos 7.000 millones de dólares, así como de los ingresos que se produzcan por la venta de petróleo.